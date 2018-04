Moncofa logra aprobar los presupuestos con el voto de calidad del alcalde

La propuesta de los presupuestos de Moncofa se cerró ayer con el resultado favorable para los populares, que a pesar de la abstención de Cs, los votos en contra de PSPV y Compromís, logró la aprobación gracias al apoyo del concejal independiente Rafael José Silvestre. Así, con el favor de Silvestre se logró un empate, que propició la victoria del grupo de gobierno con el voto de calidad del alcalde, Wenceslao Alós, del Partido Popular.

La ruptura de la negociación para establecer los presupuestos según Jaime Picher, concejal del PSPV, fue a causa de las actuaciones del gobierno popular, acusándole de no contar con el resto de fuerzas políticas en los asuntos importantes, sino, «solo cuando les interesa». Asimismo, justificó la decisión de su partido afirmando que «si no contáis con nosotros, no aprobaremos los presupuestos» siendo esta una manera de «mostrar el malestar» del partido.

Por otro lado, el portavoz de Compromís, Juan Bautista Vilar, con un perseverante discurso y una continua mirada hacia la audiencia pública, afirmó que la intención del Partido Popular fue de «no negociar». Y, al igual que los socialistas, se reafirmaron en que las propuestas incluidas en los presupuestos fueron expuestas por dichos partidos y, por tanto, el PP se apropió de estas «vendiéndolas como suyas».

Incidiendo más en el «cómo» se ejecutan los presupuesto en lugar de en «qué» se destinan, Vilar concluyó su argumentación declarando que «no se pueden aprobar si las bases no están correctas», puesto que se llevan a cabo inversiones no reflejadas en las propuestas del informe.

Con un posicionamiento decantado hacia el bando popular, María Sandra Juliá, portavoz de Ciudadanos, a pesar de no dar su voto favorable, decidió abstenerse alegando que «en Cs somos responsables y no íbamos a bloquear la estabilidad del municipio, como sí han intentado hacer PSPV y Compromís con su voto en contra». Además, justificó la votación final incidiendo en que «Cs se abstiene en los presupuestos por la nula ejecución de los acuerdos plenarios de 2017».

En cuanto al voto del «sí» a los presupuestos, Rafael José Silvestre, concejal independiente, remarcó la necesidad de avanzar y reducir la deuda, atacando a los partidos en contra, sobre todo al miembro de Compromís, Juan Bautista Vilar. Para ello, aseguró que lo que ambos partidos quieren es «colgarse ellos la medalla más gorda».

Por último, el alcalde lamentó las decisiones de las fuerzas opositoras relacionando su actuación con estrategias electorales y dio paso a las dos votaciones finales correspondientes.