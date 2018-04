El Villarreal C quiere quemar su último cartucho ante el Orihuela

Aunque el Orihuela no es un rival directo del Villarreal C, por los 20 puntos que les separan en la tabla, el segundo filial amarillo quiere ganar para ver si es posible recortarle la desventaja a La Nucía que a la misma hora jugará muy cerca de Mini contra el Roda. La dura derrota encajada el domingo pasado en el Camilo Cano dejó tocada a la escuadra amarilla, pero quieren apurar sus opciones frente al segundo clasificado.

Pere Martí no podría contar con los lesionados Nikola Vujnovic y Leandro Berti, así como con el centrocampista Sergio Lozano, que está citado para jugar con el Villarreal B mientras esté de baja por lesión Manu Morlanes. El portero Marc Vidal tampoco jugará porque está en Madrid con la selección valenciana sub-18.

Un buen visitante como es el Orihuela rinde visita al segundo filial amarillo. Siete triunfos, cinco empates y también cinco derrotas. Eso sí, el Villarreal C no pierde en su campo desde septiembre pasado cuando cayó ante el Eldense (0-1) con un gol de Murci en el 94 de partido. En el encuentro de la primera vuelta en Los Arcos el conjunto de la Vega Baja superó al conjunto de la Plana por 4-1, con goles de Brian Pallarés, Flecky, Nico e Iván Bazán, mientras que el único gol para el Villarreal C fue de Dani Villanueva.