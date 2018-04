Más de 5.000 personas dependientes de Castelló siguen sin recibir la ayuda

Las valoraciones a dependientes que están realizando los ayuntamientos de la provincia de Castelló parece no estar teniendo los resultados esperados o, al menos, eso es lo que denuncian desde la Plataforma en Defensa de la Llei de la Dependència de Castelló desde donde aseguran que esta medida está engrosando la lista de dependientes que tienen reconocida una ayuda y no la está recibiendo. Según las estimaciones de la plataforma, alrededor de cinco mil personas estarían en el «limbo de la dependencia», como designan ellos a aquellos dependientes que, a pesar de que tienen la prestación aprobada, no la está recibiendo.

Según los datos de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, a fecha del 3 de abril de 2018, en la provincia de Castelló se han registrado 178 solicitudes, hay 7.455 beneficiados y una lista de espera de 2.306 personas.

Según la plataforma, la diferencia entre los beneficiados y los que están el lista de espera serían lo que están pendientes de recibir la prestación que le ha sido reconocida.

Además, explican que esta cifra se va incrementando ya que en los ayuntamientos se está agilizando las valoraciones pero la resolución, que depende de la conselleria, continúa a un ritmo más lento, «por lo que cada vez los dependientes que están en el limbo son más numerosos».

Por su parte, dese la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas explican que el sistema de atención a la dependencia atiende actualmente a 7.455 personas de la provincia de Castelló a través de algún tipo de servicio o prestación económica.



Reducción de la lista de espera

«La agilización en la resolución de expedientes y en la incorporación, por tanto, de nuevos beneficiarios al sistema responde al plan de impulso diseñado por la conselleria hace dos años con el objetivo de reducir el número de personas pendientes de atender que había al inicio de esta legislatura y que alcanzaba las 45.000 personas», explican. Desde entonces, fuentes de conselleria aseguran que la lista de espera se ha reducido en 21.783 personas en toda la Comunitat Valenciana, de las que 2.872 corresponden a Castelló.

Respecto al número de solicitudes presentadas en la provincia, desde principios de este año se han presentado 556 nuevas solicitudes, 178 durante el mes de febrero.

Por otra parte, el nuevo sistema de valoraciones implantado por la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas «ha permitido incrementar también de forma constante y progresiva el número de valoraciones».

«Durante los tres primeros meses del año se han realizado 768 valoraciones, 230 de ellas durante el último mes», añaden.



55,2 millones

En cuanto al coste de las prestaciones económicas, la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas asegura que ha abonado en lo que va de año un total de 55,2 millones de euros en concepto de nóminas ordinarias mensuales, atrasos y retroactividad.

El importe de la nómina de marzo correspondiente a todos los beneficiaros de la Comunitat Valenciana asciende a 17,8 millones, resaltan desde el departamento de Mónica Oltra.

Por último, apuntan que «las 7.455 personas en situación de dependencia incluidas en el sistema reciben atención especializada a través de servicios residenciales o de día o una prestación económica por cuidador no profesional, tal y como el solicitante y su familia y el trabajador social acuerdan como mejor recurso para la situación personal del demandante».

La plataforma insiste en reclamar más celeridad en los trámites.