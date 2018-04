«Vamos a consolidar a Vall d'Alba en el mapa de la cerámica»

Para Marta Barrachina, la XXI Fira del Comerç, Agricultura i Ganaderia, que finaliza hoy, «es una forma de apoyar y reivindicar nuestro sector agrícola y también un claro dinamizador turístico y económico de la población».

La alcaldesa de Vall d'Alba, Marta Barrachina hace un balance satisfactorio de estos tres años al frente del equipo de gobierno.

La Fira del Comerç, Agricultura i Ramaderia concluye hoy su 21ª edición. ¿Cómo valora el certamen?

De manera muy positiva. Contamos con 160 expositores de todo tipo, 1.600 metros lineales de oferta de productos. Estamos registrando una asistencia masiva de público, que además está llenado nuestros restaurantes. Definitivamente, la Fira no es solo una forma de apoyar y revindicar nuestro sector agrícola y ganadero, sino también un claro dinamizador turístico y económico de la población.

Casi tres años de trabajo al frente del Ayuntamiento de Vall d'Alba. ¿Qué balance hace?

Estoy muy satisfecha. Han de valorarlo los valldalbenses, que son los que reciben la atención y los servicios del ayuntamiento. Pero los comentarios que me llegan por el contacto directo que tenemos con los vecinos y los colectivos, así nos lo hacen saber.

¿En qué ha cambiado Vall d'Alba en estos tres años?

Hemos ganado en calidad de vida. Indudablemente. Hemos mantenido todos los servicios e infraestructuras que existían en el municipio, que son muchísimos, y hemos dado a nuestro trabajo un carácter más social, más cercano a los valldalbenses. Digamos que en esta legislatura hemos tratado de humanizar, casi personalizar, la política municipal.

¿Qué destacaría de esta legislatura a un año de acabar?

El mucho trabajo que hemos desarrollado desde el ayuntamiento en una dirección clarísima: fomentar el aumento del empleo. En esta legislatura estamos trabajando para consolidar a Vall d'Alba en el mapa de la cerámica, una condición que se irá concretando a medio y largo plazo, porque estos procesos son largos. Ahora mismo se han cerrado o se están cerrando importantes operaciones empresariales con sede en el Polígono Industrial, en su mayoría ligadas al sector cerámico. La elección de Vall d'Alba no es casual. Hemos puesto todos los medios a nuestro alcance para que el pueblo sea el lugar elegido. Eso se traducirá en empleo y en ingresos para los vecinos. Estamos muy ilusionados y agradecidos.

¿Puede explicar más?

No. Al menos, a día de hoy. Son cuestiones estratégicas privadas. Pero lo que sí tengo claro es que ha sido posible porque este equipo de gobierno, el del Partido Popular, apostó por la creación de un Polígono Industrial, y contra cuya creación votó la oposición, sin que después hayan dejado de desacreditarlo, pese a ser el principal motor de creación de empleo de Vall d'Alba.

¿Deja Vall d'Alba, de ser un municipio agrícola y ganadero?

No. Ni mucho menos. Apoyamos la agricultura y la ganadería. Estamos en contacto permanente con los valldalbenses que se dedican al sector primario, atendiendo sus necesidades y apoyando en lo que necesitan. Y ya anuncio que trabajamos para aportar ventajas económicas para los granjeros, que concretaremos y anunciaremos próximamente. Lo que hemos hecho ha sido diversificar la economía. Multiplicar las opciones. Los jóvenes ya no emigran para buscar trabajo. Tienen la educación aquí, la sanidad aquí, y el trabajo aquí. La industria ya es un gran pilar del progreso de Vall d'Alba, y ahora estamos apostando también por el turismo.

¿Se refiere a la creación de un campo de golf?

No, aunque? ¿por qué no? El golf es un proyecto privado, con todos los trámites aprobados, y que se puede desarrollar tan pronto lo decida un inversor privado. Si se hace, bienvenido. Pero el trabajo del Ayuntamiento no va por ahí. Va por poner en valor nuestros tesoros: nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestras fiestas, los monumentos artísticos y los paisajes naturales únicos que tenemos. Vall d'Alba es el puente que une el interior y la costa, y contamos con unas comunicaciones excelentes y una red de restaurantes y alojamientos muy importante. Estamos uniendo todo eso y vamos a explotarlo, para multiplicar las opciones.

¿Qué proyectos importantes se han desarrollado?

Han sido muchos los proyectos realizados, se han centrado en mejorar los servicios e infraestructuras ya existentes en Vall d'Alba, estas acciones han repercutido directamente en los vecinos de todo el municipio de Vall d'Alba. Por ejemplo, hemos renovado la red de agua potable en Pou de Beca y la red en la parte alta del casco urbano. Mejoras en el colegio, reparación de caminos, la rehabilitación de la fachada de la iglesia, la extensión de la red de alumbrado público, la reforma del Centre Actiu, la creación de la sala polivalente del gimnasio, la nueva plaza y zona verde de La Barona, la rehabilitación de las escuelas de Montalba y Pelejaneta? El suma y sigue es muy extenso.

¿Y lo próximo?

Vamos a renovar completamente la Biblioteca, tras acabar de hacer lo propio en la Casa de la Cultura, donde también hemos instalado un ascensor para hacerlo accesible?. Y en breve presentaremos en sociedad la reforma de la plaza de la Iglesia. A medio plazo, le seguirá la transformación de la plaza del Ayuntamiento. Y estamos también muy ilusionados con la futura construcción de una nueva zona deportiva que tendrá pista deportiva polivalente y zona de skate. Los niños y jóvenes del pueblo están emocionados. Reformas en el campo de futbol, adecuación del pabellón multiusos de la Barona y también recibirán inversiones Montalba y la Pelejaneta.

¿Qué relación mantiene con la oposición?

Las relaciones son cordiales, pero cada uno en su lugar. En estos tres años, se ha limitado a repetir un discurso caduco, sin importar el daño que hacen a la imagen de Vall d'Alba. Pero allá cada uno. Ni he entrado, ni voy a entrar en su juego de enfrentamiento político. No voy a perder ni un segundo en este tema, porque todos mis esfuerzos van dirigidos a trabajar por mis vecinos.