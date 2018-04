ENCARA HI HAN BANDERES FRANQUISTES?

El tema de Catalunya ha agitat la proliferació de banderes en manifestacions i balcons. Amb tot l´aparell mediàtic es mostra l´ensenya nacional treiem pit amb una consigna anticatalanista. Es la vena patriotera amb caire masclista i banderes constitucionalistes del tot a cent que ha reververat l´espanyolisme nacionalista de la dictadura. Han eixit els valors buits de la bicolor amb la monarquia, el govern de Madrid, la Guàrdia Civil, la policia i la selecció. Torna la unitat per la Constitució del 78 i un rei, ofegant-se de verbositat demòcrata, malgrat que ningú l´ha votat.

L´orgull espanyolista s´exhibeix amb grans banderes, proclames en els carrers o xicotets detalls personals com pulseres i pins. En el maremàgnum d´irracionalitat s´inclou la bandera franquista que encara hui dia s´agita en els balcons com en el municipi de la Vall d´Uixó.

En l´avinguda Agricultor i Espanya de la Vall d'Uixó hi han dos banderes franquistes penjant en dos balcons particulars. Des del Grup per la Recerca de la Memòia Històrica de Castelló es va demanar la seua retirada a l´ajuntament. En unes setmanes l´ajuntament va contestar que va demanar la seua retirada als propietaris però sense èxit. A continuació ens proposava traslladar la demanda a la Generalitat. Així ho vaig fer a títol particular per carta i email demanant el compliment de la recent llei valenciana de memòria democràtica i per la convivència. Sense resposta de l´administració autonòmica cal recordar el compliment de l´article 15 de la llei socialista del 2007 i la valenciana del 2017 que en capítol II, article 39 diu: "Quan els elements contraris a la memòria democràtica estiguen col·locats en edificis de caràcter privat amb projecció a un espai visible d´accés o ús públic, les persones propietàries hauran de retirar-los o eliminar-los".

Demanant un protocol per aplicar la llei un funcionari del departament de Reformes democràtiques em recomanava que deixés el tema i comentava que la penjada de banderes franquistes era legal. Es un exemple de l´escassa cultura democràtica que patim. Es fa la vista grossa en aquestes exaltacions de la dictadura amb una laxitud que debilita la democràcia.

Si tenim lleis de la memòria i no s´apliquen tenim una normativa que és paper mullat. La impunitat i el silenci administratiu permeten penjar qualsevol bandera feixista inadmissible a Europa.

La bandera franquista és un símbol il·legal de la dictadura que no es persegueix ni es castiga la seua exhibició com en la Vall d'Uixó.

Les administracions públiques deuen ser fermes en el compliment de la llei per responsabilitat i com exemple del seu compromís amb les llibertats i la democràcia.