El filial amarillo quiere ganar fuera de casa cuatro meses después

Dos equipos con la pólvora mojada se ven las caras esta tarde en la Nova Creu Alta. Un Sabadell en tierra de nadie y un Villarreal B que es segundo en la tabla y que aspira a disputar la fase de ascenso a Segunda División. Los vallesanos acumulan 299 minutos sin anotar un gol, mientras que los amarillos van por los 468 minutos sin alojar el balón en la portería rival cuando actúan lejos del Mini Estadi. A todo ello, el Sabadell es el rey del empate del grupo III de Segunda B. Veinte de los treinta y tres partidos jugados acabaron en tablas. Casi nada.

El problema lo tiene esta semana el técnico Miguel Álvarez para remodelar el centro del campo. No estará Imanol García por sanción, ni los lesionados Manu Morlanes y Ramiro Guerra. No hay más futbolistas para esa demarcación. Apunta a Sergio Lozano y Pedro Martínez. En el caso de Imanol es un jugador que le da mucho equilibrio al centro del campo. En defensa también habrá alguna novedad porque no estará el central vila-realense Pau Francisco Torres, citado por el primer equipo, ni tampoco estará el cántabro Dani Raba. No se descarta que alguno de ellos viajen hoy a Sabadell para jugar con el filial, vía Sevilla.

En el Sabadell hay preocupación por la sangría de goles encajados en acciones a balón parado. Uno de cada dos goles que ha recibido llegaron en acciones de estrategia del rival. Y a todo ello, el equipo vallesano acumula 299 minutos sin anotar un gol. Atrás queda el que firmó el central Aleix Coch frente al Llagostera hace cuatro partidos, en la recta final. Precisamente, la única baja recibir al Villarreal B será el propio central, que no ha podido entrenar con normalidad a lo largo de toda la semana.

Las cinco visitas del filial amarillo al campo del Sabadell, cuatro en Segunda B y una en Segunda, se saldaron con tres derrotas y dos empates. Nunca venció el Villarreal B en la Nova Creu Alta. La temporada pasada se perdió por la mínima (1-0) con gol de Peláez en el minuto 34; hace dos campañas se cayó por el mismo resultado, pero con gol de Bruno en el minuto 67. Los dos empates llegaron la temporada 2008-09 (2-2), con tantos vallesanos de Pelegrí y de Juan Carlos (minuto 94), y de Joan Tomás y Juanfran para la escuadra amarilla.