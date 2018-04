Lascurain: «Al final, los dueños del idioma son los propios hablantes»

El coordinador general de la Fundéu, Javier Lascurain, participó en Gandia en la 8ª edición del Congreso Internacional de Comunicación. La Fundéu es una fundación, asesorada por la RAE, cuyo objetivo es «colaborar con el buen uso del español en los medios de comunicación y en Internet», como explica en su web. El periodista habló de los cambios sufridos en la lengua en la era 2.0 y del uso del español en las redes.

¿Cómo cree que ha afectado la digitalización en el uso de la lengua?

No me gustan esos discursos que dicen que las redes sociales están estropeando nuestro idioma; han hecho que veamos cómo se expresa mucha gente. Deducir que ahora se escribe peor que antes es errar. Se escribirá igual de bien o mal, pero antes no lo sabíamos. Si nos expresamos mal, será por otras razones: porque la educación no funciona bien o los ciudadanos no leemos lo suficiente. Las redes sociales lo que están haciendo es poner eso de manifiesto, no son culpables.

¿La limitación de caracteres en las redes influye en este mal uso?

En Twitter, hay algunas de las manifestaciones de ingenio en el uso del lenguaje más curiosas de nuestro tiempo. Precisamente porque limita el número de caracteres. Es verdad que puede llevarte a escribir mal y utilizar un lenguaje incorrecto, pero puede llevarte a estrujarte la cabeza, a escribir más corto y mejor.

¿Considera que para un periodista es importante adaptarse a estos nuevos usos?

Lo fundamental es estar atento a lo que pasa, en política, deporte, sociedad y en la lengua. Luego tiene que tomar su decisión sobre qué parte de esas novedades del idioma interesa utilizar y cuáles no. No digo que los periodistas tengan que usar todas las palabras de moda, pero sí tienen que saber qué lenguaje se está usando.

¿El inglés nos está ganando terreno?

En parte sí y no pasa nada. Los anglicismos han llegado a nuestro idioma y es un proceso normal, el español los adopta y adapta. Pero una cosa es eso y otra que aceptemos todos los extranjerismos sin pararnos ni un minuto a pensar si hay una alternativa válida en nuestro idioma.

Y ese límite, ¿es la Fundéu quién debe marcarlo?

Lo que nos gusta hacer es poner sobre la mesa la alternativa que hay en español, es decir, que un hablante que se encuentra con un anglicismo con el que no sabe que hacer tenga delante una alternativa del español y decida. Al final, los dueños del idioma son los hablantes.

* Fundéu es una fundación patrocinada por la Agencia Efe y el BBVA, y asesorada por la Real Academia Española de la Lengua AE, cuyo objetivo es el buen uso del español en los medios de comunicación a través de la redacción de recomendaciones lingüísticas, la elaboración de informes lingüísticos, la actualización del Manual de Español Urgente. Su creación se remonta a 2005.