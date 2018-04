Centenares de personas volvieron a manifestarse ayer en Castelló, como en tantas otras ciudades de toda España, reclamando unas pensiones dignas. No es la primera protesta y tampoco será la última. Su principal arma es la constancia, y tiempo. Pese a lo que pudiera parecer, tienen tiempo para reivindicar unas pensiones dignas, acordes con el esfuerzo realizado durante su vida laboral, y que consideran se ha visto maltratada con la política del actual gobierno del PP.

«Para este gobierno somos una mierda», dice con inusitada energía Irene, una jubilada de Castelló que ha salido en cuantas manifestaciones se han convocado. «El PP nos ha tenido siempre aborregados, como un colectivo resignado a su suerte, que es la de morir y borrar así su problema. Y lo más grave, como su granero de votos más grande. Y esto se ha acabado. Tienen que saber nuestro descontento con estos actos y enviándolos luego del gobierno», insiste esta maestra retirada de 78 años de edad de una vitalidad contagiosa para sus acompañantes.

La indignación se traduce en muchos casos en insultos que minimizan sus argumentos, pero cuando quitas la paja te quedas con palabras como las de Pedro, un ex trabajador de la cerámica de 71 años que no entiende «por qué nosotros tenemos que aguantarnos con pagas ridículas y un aumento del 0,25%, mientras el gobierno se sube un 7% los sueldos millonarios que tienen, y hasta el Rey y todos los que mantenemos. Hay dos Españas, la suya, y la del resto, que ya nos hemos cansado».

Ximo es un agricultor que confiesa que con su paga no llega a final de mes, «porque encima tengo que ayudar a mi hijo que está en el paro. Ya es pobre la paga que tengo como para tener que aguantar esta burla. Con el aumento que nos ponen no pago ni un café al mes», y no disimula su decepción «porque siempre he sido de derechas, y me he dado cuenta de que nos han engañado todo el tiempo, que sólo se han preocupado de engordar sus patrimonios y sus másteres, mientras nosotros aguantamos este país y a estos sinvergüenzas».

La protesta de ayer fue convocada por UGT y CCOO. La plataforma de pensionistas ha organizado hoy, a las 19.30, otra concentración en la plaza Mayor de Castelló.