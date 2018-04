Barreda empieza fuerte en su regreso a la competición

Tras varios meses al haber pasado por el quirófano y superar el correspondiente periodo de recuperación, Joan Barreda ha regresado a la competición en el Afriquia Merzouga Rali. El piloto de Torreblanca (Honda) empezó fuerte y en la primera de las cinco etapas previstas para la competición, de 206,71 kilómetros con tramos rápidos y varios sectores de dunas particularmente delicados, se proclamó vencedor de la misma. El representante provincial estuvo seguido de la Yamaha de Franco Caimi y de otra Honda, la de Bricky Brabec.

Los 124 competidores tomaban la salida ayer lunes por la mañana para completar dos bucles, un total de 206,71 kilómetros con una gran variedad de terrenos, pistas muy rápidas y numerosos tramos de dunas. El objetivo: poner a prueba las capacidades de navegación de los pilotos. Y para añadir algo más de intriga a esta etapa, las motos y los Side by Side recorrían juntos el primer kilómetro. Al inicio de la etapa, las pistas, tremendamente rápidas, también se han mostrado llenas de trampas y varios pilotos han sufrido problemas mecánicos. Un poco más lejos, en el km 50, la zona resultaba delicada para la navegación y muchos de los competidores han tenido que andar buscando en la arena para validar sus puntos de paso (los way points). Los favoritos no perdieron el tiempo y, tras la victoria de Kevin Benavides en el prólogo, se imponía Barreda en la categoría de motos. «Como es natural, estoy encantado con el resultado. Da gusto empezar así el rali. A finales de febrero me operaron de la muñeca y todavía me duele un poco, lo he notado sobre todo al final de la especial. Por lo tanto, mis sensaciones no son tan buenas como las cualidades de la moto. Espero que mejoren», confesó el piloto de Torreblanca al finalizar la etapa.

La segunda etapa de hoy está compuesta por dos bucles, una hacia el sur y la otra hacia el norte, para un total de 175,30 kilómetros. En las dos, los competidores encontrarán pistas rápidas, para terminar en las complicadas dunas del erg.