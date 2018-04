Calleja: «El Leganés se nos ha atragantado este año y nos ha sabido jugar bien»

? El entrenador del Villarreal, Javier Calleja, señaló en rueda de prensa que el Leganés, rival al que reciben este martes, se les ha «atragantado» esta temporada, ya que les eliminó de la Copa del Rey y les venció por 3-1 en la primera vuelta. «El Leganés se nos ha atragantado este año, es un equipo que nos ha sabido jugar bien y que ha aprovechado nuestros errores. Ha sabido defender muy bien y salir a la contra para hacer daño. Sabemos que nos ha costado, pero es una experiencia que ya tenemos para saber lo que debemos hacer para que no vuelva a pasar», explicó.

El técnico madrileño prosiguió diciendo que «los equipos que nos han dado la pelota nos han complicado mucho. Son equipos a los que no les importa no tener la posesión y que esperan robar, salir rápido y montar contragolpes. Saben vivir de nuestros nervios. Así que no espero nada diferente, vendrán a esperarnos atrás y aprovechar nuestros errores que se generen».

Para Calleja, sus jugadores deben llevar la iniciativa, defender en campo contrario, dominar el balón y finalizar jugadas para que el Leganés no puedan lanzar sus contras. El técnico, tras los malos resultados cosechados en los últimos partidos jugados como local, abogó por pasar página y centrarse solo en el encuentro ante el Leganés.