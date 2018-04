CsenMov pide reunirse con PSPV y Compromís por la "financiación ilegal"

El portavoz de Castelló en Moviment (CsenMov), Xavi del Señor, ha explicado que su grupo político ha pedido una reunión con los miembros del Pacto del Grau PSPV-PSOE y Compromís para abordar "la presunta financiación ilegal de las campañas electorales de los años 2006 y 2007.

Del Señor ha solicitado reunirse con Francisco Gil, secretario general del PSPV-PSOE en Castelló, y con Ignasi Garcia, portavoz de Compromís por Castellón, según han informado fuentes de Castelló en Moviment.

El regidor ha hecho referencia a "la preocupación existente en su grupo político con las noticias publicadas alrededor de las investigaciones judiciales en marcha.

Del Señor ha asegurado que "como socios del Pacto del Grau pensamos que estos hechos afectan la honradez y el debate público sobre los firmantes de este acuerdo de gobernabilidad".

El objetivo para CsenMov debe ser "garantizar que en ninguna de las instituciones valencianas haya duda de posible corrupción".

Castelló en Moviment ha mostrado su deseo de que esta reunión se celebre a lo largo de esta semana, al tiempo que ha exigido "celeridad" a la hora de abordar las responsabilidades políticas y poner en marcha nuevos mecanismos que evitan estos tipos de prácticas.

"No hay que dilatar las medidas que alejan cualquier tipo de sospecha sobre la tolerancia cero con la corrupción", ha indicado el concejal y ha asegurado que este retraso "afecta a la confianza que la ciudadanía depositó en los firmantes del Pacto del Grau".

Para del Señor es "imprescindible" diferenciarse del Partido Popular "en lo que hace referencia a resolver los presuntos casos de corrupción".

Castelló en Moviment todavía no ha recibido respuesta por parte de los representantes del PSPV y de Compromís sobre la petición de una reunión, que se solicitó después de que Podemos haya declarado que los implicados en la presunta financiación ilegal que ocupen puestos de responsabilidad en las instituciones valencianas den un paso al lado.

Del Señor ha señalado que "estar a la altura de las expectativas que la ciudadanía ha depositado en los socios del Acuerdo del Grau conlleva no sólo no repetir la corrupción del PP sino establecer nuevos mecanismos para evitarlo en el futuro".