A mantener el pulso por Europa

Para hacer valer el empate del pasado sábado en el Sánchez Pizjuán contra el Sevilla FC al Villarreal CF no le vale otra cosa que no sea ganar esta noche en el Estadio de la Cerámica al CD Leganés. El equipo que entrena Javi Calleja salvó el match ball contra el cuadro sevillano y consiguió mantenerse en la sexta posición de la clasificación gracias al reparto de puntos contra un rival directo (2-2). Pero ahora, para dar un golpe en la mesa y continuar dependiendo de sí mismo, los tres puntos no pueden escapar de su feudo esta jornada intersemanal.

Lo cierto es que visita el estadio de la Plana Baixa un rival que no se le ha dado nada bien a los villarrealenses en la presente temporada ya que cayeron contra él en la Copa del Rey y también en el partido de la primera vuelta de la competición doméstica. Actualmente no es el mejor momento del Villarreal en LaLiga Santander porque el equipo vive marcado por los irregulares resultados de las últimas jornadas y la imagen ofrecida sobre el terreno de juego, pero el vestuario amarillo se ha conjurado para pelear hasta el último momento y no dejar escapar la posibilidad de volver a competir en Europa la próxima temporada, la 2018-19.

Para ello, el submarino deberá seguir trabajando para solventar sus problemas defensivos y lo deberá hacer de nuevo una semana en la que no podrá contar con todos sus efectivos. Y es que el lateral Jaume Costa se cae de la lista de convocados por acumulación de amonestaciones aunque regresa a la misma el central Álvaro González. Así, a Calleja le tocará improvisar un lateral zurdo aunque lo normal sería apostar por Adrián Marín, natural para esa posición, aunque sin demasiada confianza por parte del técnico madrileaño. La otra opción sería ubicar en esa demarcación al veterano Rukavina.

Además de Costa por sanción son baja para este encuentro por lesión Pablo Fornals y Bruno Soriano, además de Ruben Semedo que continúa en la cárcel. Es duda Daniele Bonera.

Por su parte, el Leganés llega al Estadio de la Cerámica sin haber conseguido todavía la salvación matemática pero con el propósito de lograrlo a costa del Villarreal, un equipo al que parece tenerle tomada la medida. Lograr el objetivo no depende solo de ellos mismos ya que tendrían que imponerse a su rival y que el Deportivo cayese derrotado. En caso de no poder certificarlo en esta ocasión la próxima jornada se medirán a los gallegos en Butarque.