El PP reclama acciones para acabar con las ratas en el barrio de Sensal

El Grupo Municipal Popular ha trasladado al equipo de gobierno la necesidad urgente de acabar con los roedores que están causando problemas a los vecinos de Sensal. Durante la Ruta Ciudadana, que llevó a la portavoz de los populares, Begoña Carrasco, a visitar el barrio junto a la concejala Salomé Pradas-, el presidente de la asociación de vecinos, Florencio Catalán, trasladó «esta reivindicación prioritaria, ya que la presencia de ratas es visible es los alrededores de los colegios debido al mal estado que presentan los solares insalubres y parcelas cercanas sin edificar, en pésimas condiciones».

Según Carrasco, «PSOE y Compromís mienten a la ciudadanía con una ordenanza reguladora de solares que no llega». La presencia de roedores y de falta de limpieza no es única de los residentes en Sensal, sino que los populares también han recibido quejas de otros distritos, como el Grau o Donoso Cortés. «Han pasado ya tres años desde que le presentamos al bipartito un texto consensuado junto con las asociaciones de vecinos que representa Coasveca», documento que debía servir de partida para acabar con la insalubridad de los solares de la ciudad. Pese al respaldo que obtuvo la iniciativa popular en el pleno, la realidad es que todavía no han hecho nada».