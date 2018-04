Alumnos del IES de Morella llevan más de dos meses sin profesor de valenciano

Los alumnos del IES Els Ports de Morella llevan más de dos meses esperando un profesor de valenciano. El pasado 15 de febrero la docente que impartía clases en 1º y 4º de la ESO así como en 2º de bachillerato causó baja y su plaza sigue sin cubrirse.

Tanto desde la dirección del centro como desde la Asociación de Madres y Padres se han presentado sendos escritos en la Dirección Territorial de la Conselleria de Educación para que la situación se solucionase lo antes posible. Sin embargo, dos meses después la plaza sigue vacía.

Según señala Miguel Pasies, jefe de estudios del centro educativo, «no hay derecho» a que la plaza siga sin cubrirse y achacan parte de la culpa de esta situación a la normativa de la bolsa de trabajo de educación. Según la normativa, implantada según comentan en diciembre de 2015, un docente apuntado en la bolsa puede desactivarse siempre que lo considere oportuno sin perder así su lugar en la misma. Debido a esta situación de los casi 190 inscritos en la bolsa de valenciano ninguno ha querido la plaza en el instituto morellano. Lo mismo ocurre con otras plazas sin cubrirse en otros centros, ya que Pasies ha comentado que esta misma semana han salido 6 o 7 plazas y que «solo se han adjudicado 2 o 3».

Así, el IES de Morella ha visto cómo adjudicación tras adjudicación su plaza sigue sin cubrirse. No importa que el proceso se haga desde la adjudicación ordinaria, que tiene lugar cada martes y jueves, o desde la adjudicación de plazas de difícil cobertura que se abre los viernes con una bolsa extraordinaria. Bien sea por no querer la plaza, por falta de disponibilidad o por no cumplir todos los requisitos demandados -esa situación se ha dado ya en 2 o 3 ocasiones en Morella desde febrero- lo cierto es que los alumnos del IES siguen sin poder dar clase.

El caso se agrava más todavía si se tiene en cuenta que algunos de los cursos afectados son cuarto de la ESO y segundo de bachillerato. Estos últimos tienen los exámenes de selectividad en menos de dos meses -las pruebas tienen lugar a comienzos de junio- y no tienen profesor que les dé temario ni les guie en la forma de realizar la prueba.

Asimismo, la falta de docente provoca que los alumnos conserven en estos momentos la misma nota que tenían en la segunda evaluación cuando la profesora titular cursó baja. Con ello, si algún alumno estaba suspenso su nota continúa siendo esa por lo que, en caso de los alumnos de bachillerato, podría suponer la imposibilidad de realizar la selectividad. En los otros cursos afectados no pueden mejorar sus notas.