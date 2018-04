El «caso Cifuentes» preocupa a los universitarios del PSPV-PSOE

Los universitarios del PSPV-PSOE de la provincia de Castelló están preocupados por el desprestigio que el «caso Cifuentes» puede suponer para el sistema universitario español. El secretario de Universidades de la Ejecutiva Provincial del PSPV-PSOE en la provincia de Castelló y secretario general de la Agrupación Local de Juventudes Socialistas de Castelló, Jorge Ribes, mostró ayer su preocupación por el daño que el «caso Cifuentes» está haciendo al sistema universitario español.

Al respecto, ha señalado que «quienes vivimos el día a día de una universidad como la Jaume I de Castelló sabemos que las irregularidades detectadas con los másters de la Universidad Rey Juan Carlos son un caso aislado que nada tiene que ver con la realidad existente». No obstante, Ribes considera que «todos podemos salir perjudicados de este trance si los hechos no se esclarecen». Ribes ha añadido que «los universitarios españoles no estamos dispuestos a tolerar que la todavía presidenta de la Comunidad de Madrid ponga en entredicho y desacredite el buen nombre de la universidad pública española, a la que a diario acuden miles de personas para dejarse la piel y labrarse un futuro».

Jorge Ribes ha concluido sus declaraciones animando al nuevo equipo rectoral que próximamente se hará cargo de la dirección de la UJI a que «adopte todas aquellas medidas que puedan a ayudar al perfeccionamiento de los controles de calidad en todos los procesos que se siguen en la Universidad de Castelló».