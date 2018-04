Objetivo del Formigues: 4.500 asistentes al día

El Formigues Festival ya tiene todo preparado para la sexta edición que se celebrará el 12 y 13 de mayo en Benicàssim. Durante dos intensos días, el recinto Villacamp se convertirá en un mundo salvaje, selvático, rico en muchas disciplinas, donde la cultura más pura y más natural será la huella que marcará esta edición que está centrada en el lema "Welcome to the jungle". Durante dos días, el recinto acogerá más de 50 actividades en los 16 hábitats que se levantarán para que la diversión, la creatividad y el aprendizaje no cese en ningún momento.

Para la presente edición el aforo se ha ampliado hasta las 4.500 personas cada día. Estos son algunos datos que se han dado a conocer en la presentación de la presente edición que ha tenido lugar en los Viveros y Jardinería Azalea ha acogido a cargo de Ana Rico y Ana Tárrega desde el festival, así como Paloma García de Idearideas. El acto también ha contado con la presencia de la alcaldesa de Benicàssim, Susana Marqués, y el vicepresidente de la Diputación de Castelló y diputado de Cultura, Vicent Sales. Estas dos administraciones realizan una ayuda económica para el festival de 9.000 y 7.000 euros respectivamente. Una cantidad que, en el caso del consistorio ha aumentado de manera significativa respecto a la edición anterior ya que ha pasado de 6.000 a 9.000 euros.

Asimismo, Ana Tárrega ha pedido apoyo a las administraciones "porque hacemos mucho esfuerzo para consolidarnos como el mejor festival familiar nacional y de referencia". Destacar que el presupuesto con el que trabaja el Formigues Festival que ha ido creciendo edición tras edición es de unos 70.000 euros.

Recordar que, además de toda la programación prevista a partir de las 11.00 horas, momento en que se abrirán las puertas del mejor festival para el público infantil, El Festival Formigues repite por segundo año consecutivo la fórmula para prolongar el ´tardeo´ en su primera jornada, el sábado 12 de mayo, de la mano de Formigues Nit y a ritmo de New Day y Dj Caries.

El cartel del Formigues Nit, que cuenta con el patrocinio del Festival Internacional de Benicàssim (FIB), lo encabeza New Day, el proyecto gestado por la guitarrista, compositora y cofundadora de Dover Amparo Llanos y movido por esa necesidad de la artista de "seguir experimentando con la música". A él se unen el también exDover Samuel Titos en el bajo y Jota Armijos (exFuckaine) en la batería. Su disco debut, Sunrise, y el folk nostálgico que emana de su primer single, Stay, sonarán el sábado 12 de mayo a las 20.30 horas en el escenario Formigues, que suma superficie en esta edición.

Como colofón a la velada emergerá Dj Caries, a quien atesoran veintidós años de trayectoria musical, desde que en 1996 empezara a cautivar con sus sesiones de rock e indie de los 80 y los 90 y electrónica en el mítico pub benicense Fraguel Rock y siguiera proyectando ´hits´ por bares y discotecas de la escena castellonense como Ricoamor, La Queca, Cactus, Zeppelin Club, Malababa o La Casa Verde. Dj Caries ha compartido cabina con Guille Milkyway –cabeza de cartel del primer Formigues Nit en 2017-; Maaddrraassoo, Dj Capo o Chimo Bayo, entre otros, y actualmente es residente de BOOM! Benicàssim, Beat! Club Castellón y Bocachica Castellón.