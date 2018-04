El PSPV de Vinaròs lleva a la Sindicatura de Comptes las facturas de la etapa del PP

Los socialistas de Vinaròs remitirán a la Sindicatura de Comptes las facturas con reparo del anterior gobierno del Partido Popular,presidido por Juan Bautista Juan, por si existe alguna irregularidad.

El primer teniente alcalde y portavoz del grupo municipal socialista, Guillem Alsina, anunció durante el transcurso de un pleno extraordinario convocado a instancias del PP para reprobar al ex alcalde socialista Jordi Romeu, que esta documentación se remite para que se investigue si durante esos años se realizaron las mismas irregularidades por las que Romeu fue condenado por prevaricación administrativa.

Durante su intervención, Alsina aseguró que «en Vinaròs no se ha hecho en ningún mandato nada diferente a lo que hizo Romeu, y por eso nunca hemos acudido a la justicia, pero recogiendo la invitación que nos hizo el PP para hacerlo, hemos recopilado todas las facturas con reparo del 2011 al 2015 y con mucho pesar nos vemos en la obligación de presentarlo ante la Sindicatura de Comptes». Alsina también lamentó que el PP quisiera poner en su moción «al mismo nivel a Romeu que a condenados del PP».

Respecto a la propuesta de los populares de reprobar la gestión de Romeu como alcalde, no salió adelante ya que los partidos del equipo de gobierno (TSV, PSPV-PSOE y Compromís), votaron en contra, así como Acord Ciutadà y PVI, mientras los populares se quedaron solos al votar a favor.

La edil del PVI, Maria Dolores Miralles, aseguró que «Romeu nunca ha robado dinero público y es un hombre honesto e íntegro, y esta es la gran diferencia». Cabe recordar que el PVI gobernó junto a los socialistas en dos legislaturas, una de ella con Romeu como alcalde y Miralles era la edil de Cultura.

Miralles también coincidió con Alsina al decir que reparos en facturas ha habido en todas las legislaturas, «y de las que se le acusa a Romeu son por trabajos de exclusividad o urgencia».

El portavoz de Acord Ciutadà, Lluis Batalla, acusó de cínicos a los populares y añadió que en su mandato el PP pudo cometer las mismas acciones por las que fue sentenciado Romeu. Asimismo, apuntó que «el único proyecto que tiene el PP es ir contra el gobierno municipal».

Desde Compromís su portavoz y segundo teniente alcalde, Domènec Fontanet, dijo que «la gestión de Romeu ya fue reprobada por los ciudadanos en las elecciones». Mientras que el exalcalde y edil del PP, Juan Bautista Juan dijo que durante el pleno se sintió, «juzgado y condenado ya varias veces». Además, lamentó que «recurrir a comparar una gestión condenada en firme con otra que aún no está ni juzgada, me parece muy triste».

Durante el mismo pleno, el portavoz municipal Juan Amat desveló que no se había retirado todas las placas conmemorativas de edificios que llevan el nombre del exalcalde Romeu. El gobierno municipal retiró las del mercado municipal y del estadio de fútbol de la ciudad deportiva, pero no la del Puento de Encuentro, como dijo Amat durante el pleno. El alcalde, Enric Pla (TSV), aseguró que se retirará la placa y que no se había retirado junto las dos anteriores por que desconocía su existencia.