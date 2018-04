Davant els corruptes

Durant el ple extraordinari del mes de febrer, ja recordaran vostès, aquell que vam dedicar a parlar sobre corrupció i en el qual el PP va malgastar una ocasió més per distanciar-se dels corruptes i va preferir emparar-los, Castelló en Moviment va proposar mesures concretes contra la corrupció, vinga d´on vinga. La nostra proposta passa per crear un òrgan municipal de control, vigilància i seguiment dels contractes públics de major quantia per a garantir el compliment de les condicions establertes en els seus plecs. Una oficina anticorrupció independent que entre d´altres coses, hauria de presentar una memòria sobre l´estat dels contractes municipals, la plantilla i els riscos de frau.

En el transcurs del debat, per més que l´anterior secretari general del PP valencià, Ricardo Costa, insistisca en que el PP ha guanyat eleccions de manera fraudulenta, el regidor popular Pérez Macián va fer una fèrria defensa dels seus, potser perquè ell mateix, a més de Sales i Moliner, va governar Castelló després d´unes eleccions on el PP va fer trampes, sempre segons Costa. També en eixe debat, Ciudadanos, seguint el seu llibre d´estil on l´ambigüetat i l´oportunisme són les dues qualitats més remarcables, després d´erigir-se en banderer de la lluita contra la corrupció, va fer el que fa sempre el partit de Rivera cada vegada que té ocasió de prendre mesures concretes contra la mateixa si és que afecta al PP: mirar cap a un altre costat.

Nosaltres, CSenM, vam insistir en la necessitat de comptar amb eines per a prevenir i atallar pràctiques corruptes, però va haver-hi crítiques a la nostra proposta de crear una oficina anticorrupció ja que es qüestionava la seua legalitat, malgrat que oficines similars ja funcionen en altres ciutats. Ciudadanos i el PP van votar en contra de crear aquesta oficina antifrau emparant-se, entre altres coses, en què la justícia madrilenya havia pres mesures cautelars contra la creació d´una oficina similar a Madrid després d´una denúncia presentada, casualment, pel Gobierno de M. Rajoy.

Avui sabem que els jutges han determinat que aqueixa oficina antifrau de l´Ajuntament de Madrid pot entrar en vigor amb totes les seues funcions, atribucions i organització ja que és perfectament legal. Però hui també sabem altres coses que avalen la necessitat de posar mesures preventives contra la corrupció. Aquests dies està sent notícia el presumpte finançament il·legal del PSPV i el Bloc durant la campanya electoral de 2007, qüestió que de confirmar-se, més enllà de les responsabilitats penals que establisquen els jutges, hauria de comportar responsabilitats polítiques en els mateixos termes que s´exigeixen a qualsevol altre partit. Evidentment, aquesta notícia ens posa a l´aguait sobre la corrupció, que efectivament pot afectar a qualsevol formació política i que hem de ser capaces de prevenir-la i actuar contra ella quan es detecta.

És en la gestió de la corrupció on radica la diferència entre uns partits polítics i uns altres, en el tracte que es dóna als corruptes i als corruptors quan apareixen en les pròpies files. Mentre el PP té per costum emparar als seus corruptes fins al final per a després, una vegada condemnats, negar-los com fera Sant Pere, Ciudadanos té la virtut de traure profit electoral a la seua passivitat davant la corrupció mantenint en els governs del PP a presumptes corruptes, incloent al misteriós M. Rajoy.

En el cas que ens ocupa, PSPV i Bloc deuen explicacions a la ciutadania i de la gestió que facen d´aquest episodi de suposat finançament il·legal dependrà la seua credibilitat. Aquesta gestió hauria d´incloure, cas de confirmar-se, apartar de les institucions a les persones implicades i allunyar de la contractació pública a aquelles empreses que hagen finançat els seus partits de manera fraudulenta. Ens hi juguem molt en la nostra feble democràcia, una democràcia malmesa per la corrupció no únicament del PP.