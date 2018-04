«Vamos a ir a cada partido a ganarlo y a competirlo como si fuera el último de la temporada»

No está pudiendo ayudar al equipo todo lo que le gustaría porque una grave lesión de rodilla retrasó su debut con el conjunto castellonense hasta la jornada 16, pero el jugador dominicano ha estado aportando y aporta toda su experiencia al equipo durante toda la temporada.

Juan José García Rodríguez (Santo Domingo, República Dominicana, 1989) llegó a España con once años, dando sus primeros pasos como jugador de baloncesto en diversos equipos de Madrid. Su gran progresión y sus cualidades físicas le permitieron llegar rápidamente a la LEB Oro para acabar jugando en la ACB con el CAI Zaragoza, el ICL Manresa y el Unicaja de Málaga. Pero una grave lesión de rodilla sufrida en el verano de 2017 le impidió regresar a la máxima categoría. En la actualidad, García trata de volver a su mejor nivel defendiendo los colores del TAU Castelló.

Tras su paso por la LEB Oro, ¿cómo vivió su debut en la ACB? Y de los tres equipos con los que jugó, ¿de qué etapa guarda mejores recuerdos?

Fue algo especial porque creo que todo jugador sueña con poder jugar en la ACB algún día y la verdad es que trabajé bastante tiempo para lograr ese objetivo, así que al verlo cumplido lo disfruté muchísimo. Además, creo que de cada equipo siempre te llevas algo, ya que cada equipo siempre tiene algo especial y te llevas a compañeros y a gente de cada club que te marca de alguna manera. Creo que cada etapa tiene sus cosas, aunque sí que es cierto que de Manresa tengo muy buenos recuerdos porque fue el equipo en el que disfruté de más minutos. También pude empaparme de esa gran afición que tiene y de cómo animaban y estaban encima del equipo.

Tras sufrir una grave lesión de rodilla jugando con el Domingo Paulino Santiago, y aun sabiendo que se iba a perder una parte de la temporada, ¿qué le impulsó a fichar por el TAU?

Fue un equipo que mostró mucho interés desde el principio aun sabiendo que estaba lesionado, y eso de primeras me hizo la decisión más fácil. Además, estaba por medio Toni Ten, que me habían hablado muy bien de él, creía que era un entrenador con el que podía volver a recuperarme de la mejor manera posible y que me iba a hacer tener confianza.

A pesar de que los plazos de recuperación se alargaron más de lo esperado, debutó en la jornada 16. ¿Se encuentra plenamente recuperado?

Creo que no estoy plenamente recuperado. Intento trabajar cada día para volver a mi mejor nivel o superar cual haya sido mi mejor nivel, pero es una lesión larga y complicada, por lo que siempre quedan pequeñas secuelas. A pesar de ello, trabajo cada día para intentar olvidarla de una vez por todas y estar a mi mejor nivel.

¿En qué aspectos cree que está aportando más al equipo?

Pienso que puedo aportar desde el conocimiento de la liga, de haber tenido experiencia en ella, de haber podido jugar un play-off en mi primer año en LEB Oro, de haber tenido experiencias en varios clubes ACB y de ver cómo se trabajaba y cómo funcionaban las dinámicas. Creo que puedo aportar todo eso al equipo en cuestión de cosas fuera de pista. Luego en pista creo que puedo aportar de diferentes maneras dependiendo de cada partido. Hay que saber leer y saber contra qué equipo juegas para tratar de aportar lo necesario.

Ha sido en varias ocasiones internacional con la selección de República Dominicana. No obstante, hace poco rechazó ir a jugar con su selección para las ventanas FIBA. ¿Qué le hizo tomar esta decisión?

Más que un rechazo fue un no poder. Mi recuperación no ha sido fácil y no estaba recuperado del todo. Además, el equipo estaba apostando por mí y por mi recuperación para que me reincorporara lo antes posible, por lo que no creo que fuera el momento conveniente para poder ir.

A nivel grupal, y con los play-off asegurados, ¿cómo ha visto la evolución del equipo?

He podido ver el crecimiento del equipo desde fuera a medida que hacía mi recuperación y creo que ha sido espectacular cómo ha ido madurando y cómo nos hemos ido conjuntando. Creo que en el momento en el que estamos ahora podemos competir contra cualquiera y, si preparamos bien estas jornadas que nos quedan de cara al play-off, vamos a ser un equipo muy competitivo y que va a dar guerra. Además, ahora tenemos que seguir trabajando en la misma línea para afrontar el play-off con la mayor solidez posible.

¿Hay algún equipo con el que preferirían evitar enfrentarse en la primera ronda?

Como realmente eso no lo puedes elegir, nosotros vamos a ir a cada partido a ganarlo y a competirlo como si fuera el último. Lo único que, dependiendo del rival, tendremos que prepararlo de una manera o de otra.