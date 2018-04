Aiguagest deja a los exempleados de la piscina Provincial sin paro y sin trabajo

La judicialización de la piscina Provincial ha cambiado por completo la vida de los extrabajadores que, tras el cierre de la instalación deportiva en agosto de 2017, no han podido reorientar su carrera profesional con un nuevo empleo. Ahora mismo, observan el futuro con tanta intranquilidad que se sienten atados y frustrados ante un situación que jamás habrían imaginado. Ni siquiera en la peor de sus pesadillas. Dados de alta en la Seguridad Social por una empresa en proceso de liquidación, como se encuentra Aiguagest SL, han dejado de percibir la prestación por desempleo, sin además posibilidad de trabajar. Al menos, mientras sigan sin resolverse los despidos, declarados nulos por el juez a finales del pasado mes de marzo.

La única esperanza para los exempleados pasa por que el juzgado social número 1 del Tribunal Superior de Justicia en València considere el próximo martes, en una vista, que sus reivindicaciones son legítimas y que, por tanto, les corresponden 30 días por año trabajado a la hora de calcular las liquidaciones. Si la sentencia resulta favorable para los demandantes, el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) asumirá los finiquitos y la relación contractual entre los extrabajadores y Aiguagest quedará definitivamente resuelta. En caso de haber un fallo contrario a sus intereses, el calvario proseguirá para ellos dependiendo del contenido de la resolución.

«Estamos en el peor de los escenarios posibles», asegura el delegado de Comisiones Obreras (CC OO), Jesús Fuentes. «Todo el mundo nos da la razón sobre este tema pero también todo el mundo se lava las manos», lamenta.

Ni siquiera la Inspección de Trabajo puede actuar de oficio, como ha ocurrido en otras ocasiones. «Dicen que tenemos razón. Luego, añaden que el tema está muy judicializado y, en consecuencia, no pueden hacer nada. No nos pueden dar de baja en la Seguridad Social pese a reconocer que Aiguagest es una empresa sin actividad y que no existe», explica Fuentes.

La impotencia empieza a hacer mella en los extrabajadores. Cansados psicológicamente, las fuerzas ya no son las mismas que hace unos meses, sobre todo después de comprobar cómo la Diputación de Castelló les ha dado la espalda. «Tenemos que seguir peleando, pero cada vez resulta más difícil. Nosotros solo queremos que se reconozcan nuestros derechos salariales», subraya Fuentes.

Y es aquí donde surge la discrepancia. Aiguagest, amparándose en el concurso de acreedores, se mantiene en su oferta de 20 días por año trabajado, algo a lo que se oponen rotundamente los extrabajadores de la piscina Provincial. «Ellos dicen que no tienen dinero y que no pueden pagar más. Nosotros entendemos que sí lo pueden hacer. De lo contrario, no habríamos peleado tanto por lo que nos corresponde», sostiene el delegado de CCOO.