Categoría Ramon Segarra muestra una nómina con grupo A2

El bipartito reiteró ayer que José Vicente Ramon Segarra está cobrando como director de la banda de música bajo la categoría A1, aunque el propio afectado, en respuesta, mostró una nómina suya con el epígrafe de grupo A2. En el cruce de declaraciones entre unos y otro, tanto el concejal de Personal, Antonio Lorenzo, como la titular de Cultura, Verónica Ruiz, aseguraron que la relación con Segarra siempre ha existido, con dos reuniones en el último año. Encuentros, además, en los que le invitaron «a participar en el proceso de concurso-oposición. No veíamos ninguna inconveniencia a que no lo hiciera, pero él nos trasladó mucho antes de que no se iba a presentar y que tampoco era apropiado para él hacerlo», puntualizó Lorenzo.