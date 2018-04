Eva Alcón: «El profesor asociado no está bien tratado en la universidad»

La catedrática y candidata al rectorado de la Universitat Jaume I (UJI) de Castelló, Eva Alcón, ha manifestado que el profesorado asociado «no está bien tratado en la universidad». Así de contundente se expresó Alcón a preguntas de Levante de Castelló en relación a la precariedad laboral en la que se encuentra el profesorado asociado y que en las universidades de València han iniciado una huelga indefinida. En el caso de la UJI, se ha realizado una encuesta en la que una amplia mayoría está a favor de sumarse al paro indefinido de sus colegas de la capital del Turia pero esperan que sean los sindicatos quienes den respaldo a esta iniciativa para llevarla a cabo.

Asimismo, prevén solicitar una reunión con Alcón para conocer si su programa electoral abordará el asunto y en qué términos.

Por su parte, Alcón ya ha manifestado que «se deberían analizar las causas» porque «el profesorado asociado tiene que venir a la universidad, necesitamos al profesorado asociado para dar esa visión profesional». «Hasta ahora, lo que ha pasado es que la universidad no ha tenido la posibilidad de contratar a profesorado a tiempo completo y eso ha hecho que muchos profesores asociados estén teniendo unas responsabilidades que no les corresponde como a profesorado asociados», apunta la candidata al rectorado.

«Ahora bien -añade-, hay otras cuestiones que no dependen de la universidad. A la universidad le gustaría poder contratar al profesorado con unas condiciones laborales y un salario mucho más digno y eso, desgraciadamente, no está en nuestras manos». Es por ello que la catedrática apuesta por negociar el convenio colectivo. «Tendremos que reivindicar el convenio colectivo del personal laboral a la Generalitat porque, además, una cosa que no podemos olvidar es que somos una universidad pública, creo que se tendrían que homogeneizar todas las condiciones de los trabajadores de todas las universidades públicas y ahí es una buena oportunidad el convenio laboral», apostilló.

Alcón hizo estas declaraciones el día en el que presentó oficialmente su candidatura y fue registrada en la universidad. En las listas presentadas por «Candidatura per l'UJI» hay que destacar la presencia de 45 mujeres (sin contar las suplentes) lo que supone un 52,33 por ciento de mujeres candidatas a Claustrales. Por categorías, la lista del PDI funcionario está conformada por 71 titulares (34 hombres y 37 mujeres) y 71 suplentes (41 hombres y 30 mujeres), mientras que en la lista correspondiente al resto del PDI se presentan 14 titulares (7 hombres y 7 mujeres) y 21 suplentes (12 hombres y 9 mujeres).