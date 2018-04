Los municipios turísticos podrán reforzar la Policía Local hasta el 2019

Los municipios turísticos de la provincia de Castelló como Benicàssim, Orpesa, Peñíscola, Moncofa, Alcalà y Alcossebre, que durante la temporada estival llegan a quintuplicar su población, van a seguir continuando con el refuerzo policial hasta el 2019.

Así lo confirmó ayer el director de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, en un encuentro que mantuvo con los ediles de estos municipios, quienes habían mostrado su preocupación por la plasmación de la nueva Ley de Coordinación de las Policías Locales en lo que respecta a intensificar de las plantillas de seguridad local en la temporada estival.

Tras el encuentro, José María Ángel comentó que el próximo viernes 27 se firmará un decreto por el que, durante los años 2018 y 2019 se permitirá a los ayuntamientos «hacer sus preceptivas convocatorias y bolsas de empleo para dar respuesta en el periodo estival y en el tiempo que necesiten tener esa respuesta».

La alcaldesa de Benicàssim, Susana Marqués, comentó que «en una primera instancia trasladamos que la ley no recogía la singularidad de los municipios turísticos que en verano, sobre todo, quintuplicamos la población, porque al desaparecer la figura del interino de verano, como lo conocemos hasta ahora, nos encontrábamos que jurídicamente no sabíamos cómo dotar a la plantilla de esos recursos, refuerzos tan necesarios para atender la seguridad de nuestros municipios». Antes de la reunión de ayer, los munícipes ya tuvieron un encuentro con el Consell en València y se congratuló de que haya habido «una gran predisposición para plasmar esa excepcionalidad y singularidad de esos municipios por los menos en dos años, mediante un decreto». La primer edil benicense añadió que continuarán con las reivindicaciones « y no queremos que sea una solución transitoria, y queremos que se estudie la posibilidad de definir esa fórmula jurídica de contratación para atender la singularidad de los municipios que quintuplicamos la población durante el verano». Estas poblaciones estiman en un total de más de 60 las comisiones de servicio necesarias para este verano «para ofrecer un servicio de calidad,