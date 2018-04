Concejal a la fuga

Puente de Montañana, Huesca. José Antonio Román Moreno, con domicilio en Castelló, se presentó a las elecciones de mayo de 2015 en este municipio pero solo obtuvo un voto. Tanto su partido como el ayuntamiento le perdieron la pista y desde hace unos meses lo buscan porque le toca ser concejal tras dos renuncias previas

El fenómeno de los candidatos paracaidistas o cuneros es bien conocido y extendido por toda la geografía española. También en la provincia de Castelló. Se trata de personas que se presentan su candidatura a la alcaldía de un municipio en el que nadie los conoce y con el que tienen, en el mejor de los casos, una relación tangencial. Una práctica que los partidos políticos llevan a cabo por las subvenciones cuantitativas por el número de candidaturas.

En la mayoría de casos, los candidatos paracaidistas no consiguen apenas votos y, por tanto, tampoco representación. Esta era caso en las elecciones de 2015 del pueblo oscense de Puente de Montañana, que concurre a las elecciones con el sistema de lista abierta. Es decir, que puede haber candidaturas compuestas por un listado entre uno y cinco integrantes, dado que se encuentra en el rango de los 101 a los 250 habitantes.

En mayo de 2015 se presentó como candidato a la alcaldía de Puente de Montañana por el Partido Aragonés (PAR) José Antonio Román Moreno, un empresario hostelero con diversos negocios en el Valle de Tena, Huesca, y en Castelló. Nadie lo conocía en el municipio y, en consecuencia, obtuvo un solo voto.

Desde PAR indican a Levante de Castelló que su formación presentó únicamente a este candidato en Puente de Montañana «por el compromiso político de no dejar a los vecinos del municipio sin posibilidad de emitir su voto al PAR, aunque esta persona no residía allí, ni era tampoco militante del partido, por lo que no figura en nuestros ficheros».

Al tiempo, manifiestan que «su candidatura respondía al criterio del PAR de procurar atender a todo el territorio y sociedad de la Comunidad, incluso en las pequeñas localidades».

Los resultados electorales asignaron cuatro concejales al PSOE, con 54 votos, un concejal al PP, con 15 votos, mientras que la candidatura del PAR no tuvo representación al obtener un voto. Así, el anterior alcalde, Javier Bergua, repetía en el cargo como primer edil al ser el más votado.

El asunto hubiera quedado ahí, en una anécdota, pero las circunstancias personales motivaron en estos tres años la sucesiva de dos concejales y el siguiente en la lista es, precisamente, el candidato del PAR, José Antonio Román Moreno.

El propio alcalde indica que «creo recordar que este candidato consiguió un único voto de aproximadamente 90 posibles y que quedó el ultimo de los 8 que nos presentamos. Sin embargo después de dos renuncias previas a la toma posesión y de una dimisión, le toca a este señor».Por ello, desde el municipio intentaron ponerse en contacto con él, sin éxito.

Desde el PAR apuntan que «el pasado otoño recibimos una comunicación del Ayuntamiento de Puente de Montañana indicando que se había producido la renuncia de concejales y candidatos anteriores por lo que les interesaba ponerse en contacto con quien fue candidato del PAR». Pero ellos también lo perdieron la pista tras las elecciones. «Pasado un tiempo después de las elecciones, sencillamente se perdió todo contacto con el entonces candidato, ya que trasladó su lugar de residencia», aseguran desde la delegación en Huesca de la formación política.

Así mismo, el alcalde de Puente de Montañana relata el camino seguido. «Llevamos algunos meses intentando localizarlo, sin haber recibido respuesta por su parte ni por parte de su partido, por lo que siguiendo instrucciones de la junta electoral de nuestra zona, nos vemos en la obligación de publicar estas notificaciones para cumplir con el procedimiento legal, aunque no tenemos ninguna esperanza ni de que haga acto de presencia, ni de que venga a nuestro municipio a arrimar el hombro para nada», asegura Javier Bergua, quien se lamenta de que «si al menos contestara...».



Edicto en el «BOP» de Castelló

El caso es que el municipio de Puente de Montañana, siguiendo las instrucciones de la junta electoral publicó el pasado 19 de abril un edicto en el Boletín Oficial de la Provincia de Castelló, donde tiene ubicado el último domicilio conocido.

En el edicto se le requiere para que «en el plazo de 15 días hábiles a contar desde la publicación de este edicto manifieste ante la Junta Electoral Central si acepta que se le expida credencial de concejal electo o bien renuncia a dicha condición, entendiéndose que, de no pronunciarse, renuncia a dicho cargo».

La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) establece que tras la renuncia de todos los concejales, debe ser el propio partido quien presente un listado de personas mayores de edad y no que estén en causa de inelegibilidad a la Junta Electoral para que expida la oportuna credencial de concejal.

Puente de Montañana está encuadrado en el territorio conocido como la Franja de Ponent, perteneciente a Aragón, pero con vínculos históricos, culturales, sociales y lingüísticos con Cataluña. Se trata de un municipio de la comarca de la Ribagorza con un censo de 96 habitantes en 2017 ubicado dedicado principalmente al turismo de montaña.