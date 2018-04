«Llevo la Universitat Jaume I en vena desde antes de que naciera»

La Llotja del Cànem acoge el próximo martes, a las 19 horas, la presentación del libro «Universitat Jaume I de Castelló. 25 anys de realitats», una obra de Rosa Agost que recoge, de manera amena y muy visual, la historia de la universidad pública de Castelló.

Rosa Agost, profesora de la Universitat Jaume I (UJI) de Castelló, presenta el martes el libro «Universitat Jaume I de Castelló. 25 anys de realitats», una obra confeccionada desde la «visión privilegiada» -como ella misma define- de quien ha participado en

¿Cómo surge la idea de hacer el libro?

Surgió a raíz de la exposición inaugural del edificio de Menador y que conmemoraba el 25 aniversario de la UJI. No he querido ni cambiar el nombre porque resume muy bien la exposición. Además, la imagen gráfica del libro recuerda la imagen gráfica de la exposición. Pero este libro, aunque me ha tocado hacerlo a mí, es un libro de todas las personas que, de una manera u otra, sienten la universidad como suya.

¿Cómo se ha estructurado y qué vamos a ver en él?

Lo más difícil del libro fue que todas las personas estuvieran dentro y organizarlo sin descuidar la investigación de calidad, la docencia, los estudiantes, que son base, siempre están en mi mirada, los profesores, el PAS... aquí están todos reflejados. Es reducido pero tiene la esencia de las señas de identidad de la universidad. Ir desde los orígenes e ir centrando un poco en el mundo de la investigación, hablando del conocimiento, la importancia de los alumnos, la gestión, la participación y la sociedad, porque la universidad, sin la sociedad, tampoco tiene ningún sentido.

¿Es un libro de historia?

No es un libro académico en el sentido estricto, sino un libro para dar a conocer la UJI, lo que ha sido la UJI en estos años. Tiene un fondo de historia, porque tiene un trabajo de documentación ingente, pero no es un libro de historia. Contiene la historia de la universidad, pero no es un libro de historia. Es una crónica de la universidad.

¿Qué ha supuesto para usted la UJI profesional y personalmente?

Yo, personalmente, llevo la universidad en vena. Fui estudiante en el CUC y he tenido la suerte que siempre he tenido una plaza en el departamento de Traducción. Después aún he tenido más suerte al tener diferentes cargos en mi departamento y desde 2011 como decana. No soy capaz de distinguir del todo la parte personal de la profesional. La universidad me ha dado la posibilidad de investigar de la mejor manera que he sido capaz, de hacer docencia y de hacer gestión, y eso, sin ser persona, no se puede hacer. Eso te da una dimensión de todo lo tú haces y un sentimiento de pertenencia, de responsabilidad y de corresponsabilidad. Al mismo tiempo, la mirada que tengo de pertenecer a la universidad no es una mirada particular sino de interés general y, desligar una cosa de la otra, me resulta muy difícil.

Usted que ha sido una persona reivindicativa. ¿Ve en los alumnos de ahora ese afán por querer mejorar las cosas?

De entrada, la gente confunde, a veces, protesta sonora con reivindicación. Yo he sido siempre una persona muy reivindicativa pero no hace falta romper nada, ni plantar una bandera o una tienda de campaña para serlo. La reivindicación es necesaria, la mirada crítica es absolutamente imprescindible y los alumnos, supongo, que tienen muchas herramientas para reivindicar. Yo los quiero más reivindicativos y creo que la sociedad los necesita más reivindicativos. Seguramente discreparemos en la forma, porque yo soy de naturaleza muy pacífica y, según qué tipo de reivindicación, no las veo tan imprescindible, pero si se hace todo con tolerancia y respeto las maneras de reivindicar pueden ser muy amplias. Tienen que hacer llegar su reivindicaciones y aquello que creen que se puede mejorar. Y eso es participar más en los órganos de gobierno, las asociaciones, los delegados,... Y eso es necesario para que se crean que la universidad pública es su universidad. Ser universitario es mucho más que ir a clase y calentar una silla. Es infinitamente más. Es compromiso.

¿Qué perspectiva tiene con respecto a la proyección del libro?

Espero que tenga interés porque toda la gente universitaria tendría que saber un poco de dónde viene y lo que pasó antes de que entraran con alumnos. Conocer la institución en la que estudias siempre es bueno, esa cultura universitaria también es muy buena tenerla.