«El nivel de compromiso ha sido muy alto»

Tras dos legislaturas como decana de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universitat Jaume I (UJI) de Castelló, Rosa Agost afronta la recta final de su cargo como el fin de una etapa que califica como especialmente positiva. Asegura que ha contado con un equipo con gran capacidad de diálogo y con el que ha podido gestionar estos años de dificultades. Ahora está en la lista al claustro que encabeza la catedrática Eva Alcón pero también quiere dedicar más tiempo a una de sus facetas más desconocidas: la poesía

¿Cómo afronta el final de su deca-nato?

Bien. Está bien que las cosas empiecen y acaben y el balance ha sido muy positivo. Lo digo bien claro en el texto de presentación del libro y es que son soy una persona afortunada. He trabajado con un equipo muy a gusto, tanto desde administración como en mi equipo del decanato. El nivel de exigencia y compromiso ha sido muy alto, pero ha sido una gestión compartida con los alumnos, profesores, departamentos, entre los centros, y eso no tiene precio. No sé cómo fue antes y cómo será ahora pero deseo que el ambiente sea como el que ha sido este tiempo. Han sido los años más difíciles, porque han sido años de muchos problemas, pero lo hemos superado con creces con la capacidad de empatía y diálogo.

En el libro incluye dos poemas suyos. ¿Dedicará ahora más tiempo a la poesía?

El libro tiene un toque personal porque, yo que no soy poeta, he dado una parte de mí en dos poemas que he incluido en el libro. Ahora que empezaré otra vida, ahora sí que empezaré a dar forma. En esta etapa como decana, la creatividad la he llevado a la gestión.