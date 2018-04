El Borriol certifica con su derrota ante el Atlético Levante su descenso

El Borriol es desde ayer equipo de Regional Preferente. El equipo de la Plana Alta firmó en tierras valencianas la crónica de un descenso cantado en las últimas semanas. La suerte no estaba acompañando al equipo de Jacint Guimerà. Su fútbol, su predisposición, su propuesta, no se veía correspondida con buenos resultados para sumar puntos. El Atlético Levante, un conjunto hecho para subir y que no está atravesando su mejor momento, le ganó en pegada. Cuenta con futbolistas que suelen resolver con facilidad.

Se adelantaron los borriolenses por mediación de un extraordinario delantero (Martí Prera), que da igual que esté jugando en Primera Regional o en Tercera División, porque los goles recorren sus venas y marca siempre. Un gol insuficiente porque el filial granota presenta muchos recursos. Antes del descanso el marcador ya reflejaba un 2-1.

Y en la segunda parte el Atlético Levante pudo con la osadía de un Borriol que llegó a ponerse con 3-2, gracias a otro gol del vila-realense Martí Prera, pero a última hora un penalti transformado por Álex Cortell se convirtió en el 4-2 final. Ahí acabó la historia para un Borriol que la próxima campaña militará en el grupo I de Preferente y buscará el retorno a Tercera.