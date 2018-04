La gran fiesta del valenciano

Más de 3.000 personas disfrutaron ayer de la Festa per la Llengua en la Vall d'Uixó, que coincidió con la última jornada de la IV Fira del Llibre, y que cumplió todas las expectativas.

La Festa per la Llengua contó con la presencia de 90 centros educativos de la provincia de Castelló, que mostraron sus proyectos educativos y se sumaron a la reivindicación de «defender y cuidar nuestra lengua, que no es un elemento de separación ni partidista sino algo que nos une», afirmó la alcaldesa, Tania Baños, quien también puso en valor que los 15 colegios e institutos de la Vall d'Uixó son públicos.

Precisamente los actos de la Vall d'Uixó se celebraron en la plaza del Parque, frente al IES Honori Garcia, que ha sido construido esta legislatura, como recordó el conseller de Educación, Vicent Marzà, quien añadió que la escuela pública «es la punta de lanza para transformar la sociedad» y que «nuestra lengua merece los mismos niveles de dignidad que otras lenguas y no estar arrinconada como ha estado durante muchos años».

En el marco de esta celebración tuvieron lugar degustaciones de platos típicos valencianos, talleres infantiles, exhibiciones de muixerangues y bailes tradicionales, presentaciones de libros y los multitudinarios conciertos de Ramonets y Maria Arnal i Marcel Bagés. Además se hizo entrega de los premios de dibujo y de logos, que han ganado el CEIP La Moleta y el IES Benigasló, respectivamente.

El presidente de Col·lectius per la Llengua i la Cultura de Castelló, Natxo Badenes, resaltó que «estos encuentros toman el valenciano como lengua de cohesión social y también como lengua de cultura. A menudo, no somos conscientes de la importancia que supone organizar una gran Fiesta por la Lengua que cuenta con la suma de muchas complicidades: maestros, familias, alumnos, asociaciones de cariz popular... con el fin de unirnos y hacer valer la dignidad de la enseñanza en valenciano. Pero no sólo esto, además, decimos muy alto que nos sentimos orgullosos de nuestra lengua y nuestra cultura».