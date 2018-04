guardia irreal

Aquest cap de setmana han passejat pels nostres carrers la Guàrdia Reial, com sabeu un cos militar imprescindible per la nostra seguretat personal i col·lectiva –ironia Mode On–. Resulta difícil d'entendre el desplegament organitzat per aquest esdeveniment que s'ha muntat a diferents poblacions de les comarques del Nord, amb l'espectacle de la jura de bandera inclosa. Si realment volem millorar la nostra democràcia i treballar per una ciutat més integradora i amable amb tothom, cal prescindir plenament d'aquestes exhibicions militars que recorden a èpoques fosques del passat.

Les maniobres militars no projecten una imatge de pau, de respecte i de convivència de la ciutat, sinó més aviat una exaltació del bel·licisme, de la cultura de l'odi. En aquest cas, amb la Guàrdia Reial, que ja per se és prescindible, com ho és la corona en general. La seua definició estatutària explica, «la Guàrdia Reial proporciona el servei de guàrdia militar, rendeix honors i dona escortes solemnes, presta servei a caps d'estat estrangers, recolza a la Casa del Rei». Com podeu comprovar estan molt enfeinats, tant que han decidit vindre a Castelló per donar a conéixer la seua gran tasca.

Francament, devem reflexionar si aquest és el tipus d'actes que volem mostrar als infants, desfilades de soldats i càntics dels Nòvios de la Muerte a Setmana Santa, amb chorus dels ministres inclosos. Però aquest és un altre debat. Fonamentalment, la militarització del carrer no ajuda a promoure la cohesió interna de la comunitat fomenta l'anomenada «cultura de la por», tantes vegades practicada per la dreta conservadora.

La presència de la Guàrdia Real a Castelló és un pas més en la normalització del militarisme. Per això Joves PV-Compromís ha demanat que no es promoguen aquesta mena d'activitats a les escoles, ja que els centres d'ensenyament han de ser espais de construcció d'una societat per la no-violència. Realment cal agrair la tasca a la comunitat docent, perquè és qui es deixa la pell cada dia ensenyant als infants respectar-se, comunicar-se i estimar-se, malgrat que de vegades les institucions promouen el contrari.

Sens dubte, aquestes maniobres militars han causat debat i també sorpresa en la població, ja que no acostumen a produir-se esdeveniments d'aquesta índole al territori. Per això cal que mostrem el nostre descontent amb la celebració d'aquesta iniciativa, que en cap cas potencia la imatge d'una ciutat moderna i integradora com és Castelló.

El missatge de la presència de forces militars en un context públic i educatiu és el de normalitzar la guerra com un afer normal, que res té a veure amb els valors educatius que la nostra societat deuria defendre. Cal un profund exercici de reflexió sobre la problemàtica de la militarització: l'Estat Espanyol destina milions de recursos a la gestió i exercici de la guerra, la professionalització de militars, i la construcció d'armes, per després ser incapaços de moure un dit en assumptes tan importants com demostra la terrible crisi dels refugiats.

Guàrdia Real o Irreal? Al cap i a la fi, només és una simple teatralització d'una nova onada repressiva que va en ascens. Molt preocupant, al capdavall.