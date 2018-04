La Junta Electoral de la UJI proclama la única candidatura al rectorado de Eva Alcón

La Junta Electoral de la Universitat Jaume I de Castelló ha proclamado provisionalmente las candidaturas que concurrirán a las elecciones de Claustro y Rectorado en el próximo mes de mayo. Para el Rectorado sólo se ha presentado una candidatura, la de la catedrática de Filología Inglesa, Eva Alcón Soler.

En cuanto al Claustro, en el sector del PDI doctor con vinculación permanente y perteneciente a cuerpos docentes universitarios, se han presentado dos candidaturas colectivas: Profesorado Independiente Alternativo-PIA (con 12 miembros en la lista) y Candidatura per l´UJI (con 71 miembros), y cinco individuales. En el sector de PDI no doctor, personal contratado y ayudante, hay dos candidaturas colectivas (Profesorado Independiente Alternativo-PIA y Candidatura per l´UJI) y una individual; en el sector becarios una candidatura conjunta (Candidatura per l´UJI) y en el sector de Personal de Administración y Servicios (PAS) se ha presentado una candidatura conjunta (Un Pas Endavant) y 12 individuales.

En cuanto al estudiantado son tres las candidaturas que se presentan a las elecciones que se celebrarán el 16 de mayo de 2018 para la renovación de la representación del alumnado al Claustro de la Universitat Jaume I. Por parte de Som Universitat/Somos Universidad integran la lista 27 candidatos y candidatas; SAÓ UJI presenta 28 candidatos y candidatas, y Plataforma Estudiantil, que presenta 27 candidatos y candidatas.

El censo para las elecciones a Rectorado y Claustro es de 15.652 personas: 427 correspondiente al profesorado funcionario doctorado; 949 de PDI no doctorado, personal contratado y ayudante; 619 becarios y becarias; 12.989 miembros del estudiantado y 668 miembros del personal de administración y servicios. El número de claustrales que hay que elegir son 71 en el sector de PDI funcionario; 14 por el resto de PDI; 1 becario o becaria; 37 representantes del estudiantado y 16 del personal de administración y servicios.

El Rectorado será elegido por la comunidad universitaria a través de sufragio directo, libre, secreto y ponderado por sectores de la comunidad universitaria. Los coeficientes son: 51% de profesorado doctorado de los cuerpos docentes universitarios; 11% del resto de personal docente e investigador; 25,5% por el estudiantado y 11,5% para el personal de administración y servicios. El periodo de reclamación de candidaturas es del 24 hasta el 27 de abril de 2018.

La candidatura de Eva Alcón

Eva Alcón ha echado mano en su lista de viejos compañeros con los que ya trabajó durante su etapa de vicerrectora cuando Francisco Toledo era el rector (2001-2010). Algunos de estos nombres son: Vicente Orts Ríos, Juan José Ferrer Maestro, Modesto Fabra y Manolo Chust. También incluye a vicerrectores en activo como Isabel García Izquierdo e Inmaculada Fortanet Gómez.

Otros nombres destacados son Mercedes Fernández Alonso (exvicerrectora en la etapa de Vicent Climent), Javier Marzal Felici (director de titulación), María Victoria Petit Lavall (ex secretaria general), Amelia Simó Vidal (candidata a decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas), Rafael Ballester Arnal (decano de la Facultad de Ciencias de la Salud), José Luis Blasco Díaz (actual secretario general), Andreu Casero (aspirante a decano de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales) y el escritor Santiago Posteguillo Gómez. También incluye a quienes ya ostentaron el rectorado, Celestino Suárez Burguet y Fernando Romero, y el actual, Vicent Climent.

Eso sí, a Eva Alcón le ha salido un competidor virtual. El nombre de Ralph Wiggum, el errático alumno de la serie de televisión de Los Simpson, se había postulado como un posible candidato. La idea surgió de un grupo de alumnos críticos con el rectorado. En 2014, Ralph ya peleó contra Vicent Climent integrando una lista crítica contra el actual sistema educativo en general, y el papel que desempeña el rectorado, en particular.