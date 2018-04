Sóc una «mangraneta» agra

"Toflar" és un verb que el conjugue personalment cada dia. Quan l'apliquem a una persona, estem dient que algú li ha causat enfadament per algun motiu. Aquests dies he vist en els mitjans de comunicació habituals que la regidoria de Normalització Lingüística de l'ajuntament de Castelló ha fet una campanya de promoció de lèxic que consisteix en unes bosses, molt xules, per cert, amb uns colors per fi normals, (¡Quins temps aquells del Passió x Castelló amb aquell verd....) que per la part davantera mostren un scrabble amb paraules com «rua», «manegueta», «coentor»»empastre» o «comboi». No entraré a avaluar aquesta campanya. Veus de la «intelligentsia» local ho faran per mi. Però posats a criticar, trobe a faltar una paraula per a les meues relacions socials quotidianes, que més que una paraula és una actitud vital: «mangraneta». Ja sé que aquesta paraula no és normativa i duu una ene epentètica. Però al que anem: per què sóc «mangraneta»?

Podria dir que sóc «mangraneta» perquè el món m'ha fet així. Però «Thérése Raquin» em va demostrar que no, que sempre hi ha altres causes. Sóc «mangraneta» perquè cada vegada em dóna més rampa la gent que diu «sóc apolític», com si això fóra possible. Hi ha gent que confon pertànyer a un partit polític amb el fet de tindre idees, de posseir una filosofia vital, una ètica social i personal. D'estar en la banda que creu més justa. De posicionar-se, de no ser equidistant. Sóc «mangraneta» perquè la gent que esgrimeix l'apolític com a sinònim de neutralitat, d'imparcialitat, de ponderació, sol ser gent de dreta, la qual cosa és completament lícita, legal i no desgrava a hisenda. Ara bé: per tal d'evitar una retòrica de llanut capitalí provincià preferiria que m'ho digueren clarament, «sóc de dreta», com jo que tinc una opció totalment oposada, la qual cosa també és completament lícita, legal (ja sé que fot, però és el que hi ha), i no desgrava a hisenda. De fet, militar en una banda o en una altra no et fa millor persona. És el que és, simplement això. Però almenys, jo sóc clar i molt menys pesat.

Sóc «mangraneta» perquè comence a estar prou fart del supremacisme lingüístic i del centralisme eichmannià, banal i maligne. Confessaré una maldat: em produeix trempera fer una estadística que consisteix a saber quants cognoms com el meu (Garcia) hi ha darrere de les opcions que jo defenc i quants «vuit cognoms valencians» hi ha de la banda del constitucionalisme espanyolista. Amb dades objectives a la mà, podríem callar més d'una boca per a poder demostrar què és el que hi ha de moviment emancipador i excloent en la meua opció, i què hi ha d'essencialisme ètnic i identitari. El resultat, com totes les estadístiques, no significaria res de res. Però almenys, desemmascararíem un fum (i disculpeu el barbarisme) de jacobins «malasombres» que tant abunden per aquesta contornada.

Sóc «mangraneta» perquè veig que a Castelló, el meu teixit social i associatiu no està cohesionat, no hi ha una argamassa que l'unisca. Escoltem i donem veu a personatges amb ressò social que ja estan en l'edat de la menopausa intel·lectual, constrets com estan per aquesta faixa enormement cenyida que és el postureig. No hi ha credibilitat ni versemblança. Que hem de fer país? Ja ho sé. De fet, ho intente cada dia, o amb la microsociologia quotidiana, per dir-ho d'una manera més elegant. Però observe que no tenim el costum de col·laborar.

Castelló és una ciutat autista, i això de capital de província sona a acudit de Don Pío: no hi ha preocupació per res que passe més enllà de la ciutat. Un país és una construcció social que demana un cert grau de voluntat de ser. Si un país no vol ser, no és. I no passa res. Ara bé: jo crec que sí que som un país, però ens l'hem de creure. Un país és un projecte i, de moment, l'únic projecte que tenim, i ho sent però és així, és el fusterià, adaptat i evolucionat. Ara bé, el nivell de convenciment, a hores d'ara, d'aquest projecte, pot ser un altre rotllo i, de fet, veig que és escàs. Per tant, de moment, el país és una aspiració. En alguna cosa haurem fallat, si més no. O valencians o espanyols. O blanc o negre. Crec que mai de la vida la conjunció disjuntiva havia estat tan maltractada.