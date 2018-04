Ximo Puig: "Nada ni nadie conseguirá que me desvincule del periodismo"

"Me considero periodista y ni nada ni nadie conseguirá que me desvincule del periodismo". Con esta contundencia, el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha querido salir al paso esta mañana tras la polémica surgida estos días por aparecer en su currículum su antiguo trabajo en varios medios de comunicación pese a no tener la licenciatura, todo enmarcado en la polémica sobre los másteres y estudios políticos a raíz del caso de Cristina Cifuentes.

Ximo Puig, que se ha reunido con la alcaldesa de Castelló para analizar el reciente viaje a China y Japón, ha resaltado que "precisamente ejercí de periodista aquí donde nos encontramos" -en el salón de plenos del Ayuntamiento de Castelló- y quiero recordar que se trata de una profesión que no solo está vinculada a una licenciatura".

En esta línea, ha añadido que "yo nunca he dicho que sea licenciado" , recordando su pasado en la profesión en una época "que estaba en mejor situación que ahora y sin duda mucho mejor remunerada que en la actualidad". Para el presidente de la Generalitat, "intentar la política del barrizal y defender lo indefendible, atacando la honorabilidad de los demás, es mezquino, y todos los que le dan apoyo, también".

Sobre el caso de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha lamentado que "haya gente que ha estafado en un tema como el del máster; eso sí es una responsabilidad grave porque estamos hablando de un tema que afecta a muchas familias"que se esfuerzan para realizar estos estudios, y en frente "nos encontramos con unos delincuentes organizados que aprovechan la política para conseguir lo que no se han ganado con los estudios".