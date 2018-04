Edu Gatell estará cinco meses de baja y el TAU Castelló solicita autorización para fichar

Edu Gatell estará alrededor de cinco meses de baja. Las pruebas médicas a las que fue sometido el pívot del TAU Casteló desvelaron que el jugador catalán sufre una grave lesión de rodilla, exactamente una luxación con rotura de retináculo medial y rotura parcial del ligamento colateral externo. La lesión, por fortuna, no es la más grave que podía haber sufrido porque no tiene dañado el ligamento cruzado, pero aun así el jugador estará casi medio año alejado de las pistas con el objetivo de recuperarse lo mejor posible y regresar al cien por ciento.

Ante tal diagnóstico, el club de la capital de la Plana ya ha solicitado autorización a la Federación Española de Baloncesto (FEB) para ver si puede incorporar a otro jugador en su lugar al ser esta una lesión de larga duración. Esta es la única condición para poder incorporar a algún refuerzo fuera de plazo ya que el mercado oficial cerró el pasado 28 de febrero.

La directiva está a la espera de conocer la resolución para tratar de reforzar al equipo de cara a la disputa del play-off de ascenso a la Liga ACB que comenzará dentro de un par de semanas y en la que los castellonenses llegan con ilusión al ser algo histórico.