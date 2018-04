Recuperan el cáliz de oro de Torás y otros objetos robados en el Alto Palancia y Alto Mijares

La Guardia Civil ha recuperado el cáliz de oro de la iglesia de Torás, así como varios objetos de valor sustraídos del templo el pasado 12 de abril, dentro de la oleada de robos que, en el último mes, ha azotado las comarcas del Alto Palancia y Alto Mijares. Asimismo, por este y otros once delitos más, la Benemérita detuvo ayer a una tercera persona, que se suma a los dos arrestados del pasado viernes dentro de la misma operación. Por el momento, la Guardia Civil les imputa la autoría de una docena de delitos en once municipios de estas dos comarcas, aunque la investigación continúa abierta para comprobar si los detenidos podrían estar vinculados con varios robos de las mismas características que afectaron a municipios de provincias limítrofes. Desde la Guardia Civil evitaron dar más detalles sobre los presuntos autores de los asaltos que ya están a disposición judicial.

Los hechos se dieron a conocer ayer por parte del subdelegado del Gobierno en Castelló, David Barelles, y el coronel de la Guardia Civil de la Comandancia de Castelló, Miguel Fresneda, durante la segunda Junta Comarcal de Seguridad que se celebró esta vez en Argelita para tratar como cuestión prioritaria este tema y a la que estaban citados los 16 municipios de la comarca del Alto Mijares que dependen del puesto de la Guardia Civil de Montanejos. A la misma, tan solo asistieron seis alcaldes, «a pesar de que estaban citados todos personalmente, además de la convocatoria, e incluso alguno de ellos había confirmado asistencia y no acudió».



Más agentes y recursos

En cuanto a la activación del plan Fresneda destacó que, tras los robos, «se activó de manera inmediata un Plan de Prevención de la Delincuencia, con mayor presencia de agentes y la activación de todos los recursos de investigación de la Comandancia. Hoy, son tres las personas detenidas y puestas a disposición judicial» por estos hechos y se han podido «recuperar alguno de los objetos religiosos sustraídos en alguna de iglesias».

Por su parte, el subdelegado del gobierno, David Barelles dio a conocer los datos objetivos que se manejan de la comarca de los que se desprenden que, en todo el año 2017, los índices se han reducido en un 21% con respecto al año 2016, y en lo que llevamos de año, hasta marzo, se ha reducido otro 21% con respecto a ese mismo periodo del año anterior».

Barelles pidió «no generar alarma social porque, con los datos en mano, se demuestra que hoy los municipios del Alto Mijares son más seguros que hace un año, y cuando se ha producido un problema, como el que ahora nos ocupa, se han adoptado las medidas policiales necesarias y suficientes para atajarlos de manera inmediata y contundente».

El subdelegado apeló a la colaboración ciudadana para reforzar la labor preventiva de los agentes llamando al 062 «porque la transmisión rápida de este tipo de información puede evitar la comisión de delitos» y destacó que «el esfuerzo policial que se realiza en las poblaciones en esta comarca es muchísimo, independientemente del tamaño de las poblaciones y los índices de delincuencia de estas poblaciones: en lo que llevamos de año, de los 16 municipios que están adscritos al puesto de Montanejos, en 8 no se ha registrado ni una sola infracción penal en el primer trimestre de este año 2018».

Barelles también pidió «no politizar un tema tan sensible como es la seguridad ciudadana, porque los datos demuestran que dicha inseguridad no es tal». De ahí que hiciese «un llamamiento» para que no se «retroalimente un debate social sobre una supuesta inseguridad, que es absolutamente subjetiva».