El concejal del PP de Segorbe Ignacio Cantó renuncia por «exigencias laborales»

El concejal popular de Segorbe, Ignacio Cantó, presentó ayer su renuncia al acta de edil por «exigencias laborales». Así lo comunicó el propio Cantó ayer quien afirmó que «no es un adiós, es un hasta pronto y algo que no estaba previsto, que me sabe francamente mal pero las cuestiones laborales son prioritarias y no me queda más remedio que renunciar al acta de concejal». El joven concejal del PP entrará a trabajar en una entidad bancaria en Castellnovo.

Será en los próximos días cuando se dé a conocer el nuevo nombre del concejal del Partido Popular que sustituirá a Ignacio Cantó en la bancada de la oposición. En la actualidad, la lista popular tiene agotados todos sus nombres.