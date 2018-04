El inconformismo de Carlos Bacca

Los quince goles que lleva anotados esta temporada no son suficientes para Carlos Bacca, por eso el delantero del Villarreal CF confía plenamente en aumentar la cifra en las cinco últimas jornadas de LaLiga Santander. El futbolista colombiano es consciente de que si sigue al nivel que se ha mostrado en esta segunda vuelta del campeonato liguero, el objetivo podrá conseguirse. «Me siento bien gracias a Dios, con confianza, aportando mucho trabajo al grupo y, como delantero, he venido marcando en las últimas jornadas y eso me da confianza y tranquilidad para seguir por ese camino», comenzó diciendo.

Tan sincero como siempre, Bacca reconoció que a medida que avanza la temporada «se notan las piernas cansadas y la cabeza también», pero instó a seguir trabajando como se ha hecho hasta la fecha para que el plantel amarillo acabe consiguiendo una de las codiciadas plazas que dan acceso a la disputa de la Liga Europa la próxima campaña. «Trabajamos para alejar el cansancio. Gracias a Dios ahora mismo estamos a un buen nivel, las lesiones y las molestias han desaparecido y nos están permitiendo tener continuidad, y eso también es muy importante para el rendimiento del equipo», detalló.



Como ante Sevilla y Leganés

Un plantel, el amarillo, que se aferra al Estadio de la Cerámica en las dos próximas jornadas, cuando recibe al Celta de Vigo y al Valencia, para sumar el mayor número de puntos posibles y mantenerse en zona europea. En ambos encuentros Bacca confía en seguir la línea y, por lo tanto, seguir viendo puerta. «Uno siempre quiere más, no soy conformista. Cuando llegué al equipo dije que iba a marcar el mayor número posible. Ahora llevo 15 (12 de ellos en LaLiga), que es una buena cifra, pero quedan cinco partidos y creo que puedo marcar más. Ojalá mis goles sirvan para sumar los tres puntos y conseguir nuestro objetivo», añadió.

«Los goles han llegado en un gran momento. Me dan confianza y sé que marcaré muchos más. Confío en mi trabajo, tengo la confianza de cuerpo técnico y la ayuda de Dios, y seguramente marcaré muchos más hasta final de temporada», apostilló.

Sus goles han coincidido con la mejoría del rendimiento del equipo tras varias jornadas con dudas y el Villarreal sigue dependiendo de sí mismo para acabar entre los seis primeros de la clasificación. «El equipo pasó por un momento difícil aunque el colchón que teníamos nos permitió aguantar y hemos retomado la senda de la victoria. Estamos en la senda de hacer grandes partidos como el de Sevilla o el último en casa y eso nos llena de confianza. El parón del pasado fin de semana nos vino bien para coger aire y llegar fuertes ante el Celta», señaló.

Bacca no coincidirá este sábado con Iago Aspas en el terreno de juego ya que este último se encuentra lesionado, pero el delantero colombiano recordó la buena relación que mantiene con el jugador de su etapa en el Sevilla.



Elogios para el lesionado Aspas

«Es una grandísima persona y un grandísimo jugador. Le deseo lo mejor y una pronta recuperación para que pueda estar en el Mundial. Sé lo que le encanta estar dentro del campo y nos da algo de aire que no esté porque en el campo te puede hacer muchísimas cosas», comentó.

Bacca y Aspas comparten objetivo ya que el colombiano también quiere ir a Rusia este verano. «El profe nos conoce a todos y sabe lo que cada uno puede dar. Algunos estamos en un proceso largo, con motivación y con muchas ganas de hacer otro gran Mundial con mi país», concluyó.