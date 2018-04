La jornada continua fracasa en Castelló con la caída en picado de las peticiones

La jornada continua no cala en Castelló. Muestra de ello son los pocos colegios que este año han presentado proyecto para cambiar el horario lectivo y concentrar las clases de 9.00 a 14.00 horas. En concreto son 20 los colegios que hoy votarán si el curso escolar que viene se realiza con el nuevo horario. La cifra dista, y mucho, de la del año pasado cuando fueron 67 los centros que presentaron un proyecto con el que validar el cambio del horario lectivo, aunque en la mayoría de los centros se votó «no» a la propuesta.

Actualmente, alrededor de 30 colegios de la provincia ya tiene el horario intensivo. No obstante, la cifra sigue siendo una minoría teniendo en cuenta que hay 277 colegios públicos, lo que supone apenas el 10 por ciento del total. Además, de los más de cuarenta colegios en los que el año pasado se votó no a la continua, solo nueve lo van a volver a intentar. Cabe recordar que tras la modificaciones en las exigencias para las votaciones de la jornada continua, la Conselleria de Educación anunció que las votaciones tendrá una validez de tres cursos escolares por lo que si hoy se vota «no» a la continua en alguno de los colegios, estos no podrán volver a presentar un nuevo proyecto hasta el curso 2020-2021. Antes de esta modificación, las votaciones se podía convocar todos los años. Asimismo, la Conselleria de Educación ha desestimado los proyectos de los colegios Palmerar y Ambaixador Beltrán de Benicàssim y Almassora, respectivamente, por no poder garantizar el comedor.

La jornada de votaciones para la continua se iniciará hoy entre las 8.30 y las 9.00 horas y las mesas tendrán que estar abiertas un mínimo de diez horas y un máximo de 14 horas. Por tanto, la jornada de votaciones finalizará entre las 19.00 y las 23.00 horas. Los resultados provisionales se harán públicos por parte de la Conselleria de Educación mañana. En total votarán las familias de 162 escuelas de toda la Comunitat Valenciana. De estos centros, 28 pertenecen a las comarcas de Alicante, 20 a Castelló y 114 a València. Cada madre y padre (o tutor legal) contará con un voto en este proceso. Con respecto a las familias monoparentales, estas personas tendrán dos votos que emitirá una sola persona censada.



Asimismo, también cabe la posibilidad del voto en diferido. Se tendrá que enviar por correo electrónico certificado antes del escrutinio para que se contabilice. Otra opción es que el voto se libre al director cinco días antes de las votaciones. Para que el resultado sea favorable a la modificación de la jornada hace falta el 55 por ciento de los votos de la totalidad del censo y la abstención se contabilizará como voto al «no». La mesa de votación estará integrada por el director o directora del centro, que actuará de presidente o presidenta, y dos padres, madres o tutores de alumnos designados por sorteo. Actuará de secretario en del menor edad.

La jornada continua es una reorganización del horario escolar que pasaría a ser de 9.00 a 14.00 horas, Actualmente en la Comunitat Valenciana el horario estándar en primaria es de 9.00 a 12.00 y de 15.00 a 17.00 horas, que son cinco horas lectivas. La jornada continua concentraría todas estas horas por la mañana, de 9.00 a 14.00 horas y el centro permanecería obligatoriamente abierto hasta las 17:00 horas con los monitores de comedor, un docente y un miembro del equipo directivo.