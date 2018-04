El PP critica la carencia de suelo industrial del PGOU de Castelló para atraer inversiones

Los anuncios de Ximo Puig y de Amparo Marco ponen al descubierto la incoherencia del bipartito. El concejal popular, Carlos Feliu, recuerda que para que Castelló sea puerta para la inversión asiática la ciudad ha de ofrecer condiciones favorables, empezando por la clasificación del suelo logístico e industrial.

«Confiamos en que el bipartito rectifique y amplíe el suelo industrial que en estos momentos han reducido en un 70%"«

«Si no quieren escuchar al PP, que escuchen al Colegio de Ingenieros Industriales o a la Autoridad Portuaria que en sus alegaciones al Plan General están pidiendo exactamente lo mismo que nosotros, que se amplíe el suelo industria para poder atraer inversión y crear empleo. Al no dejar crecer el suelo logístico del Puerto, incluso Almassora se está posicionando con sus alegaciones para llevarse la industria que no cabe en Castellón».

Entre las más de 500 alegaciones que ha recibido el Plan General Estructural del bipartito, más del 60% hacen referencia a la clasificación del suelo, ya que se triplica el suelo protegido en detrimento del suelo urbanizable.

«Si el bipartito no rectifica condenarán a la ciudad a un retroceso que afectará al desarrollo económico, frenando las posibilidades de generar riqueza y por tanto, crear empleo».

Grupo Lourdes

Por otra parte, el Grupo Municipal Popular llevará al Pleno del mes de abril el conflicto que el bipartito ha generado en el grupo Lourdes, tras conocerse que la construcción de un carril bici hasta el Ciutat de Castelló, obligará a eliminar uno de los viales de acceso al barrio. Esta actuación también afecta al barrio San Andrés. La ejecución de este carril bici supondrá que en un tramo de la Gran Vía Tárrega Monteblanco se elimine uno de los dos sentidos de circulación, en concreto entre la calle Rambla de la Viuda y el cruce con la N-225.

A este respecto la portavoz del Grupo Popular, Begoña Carrasco ha señalado: «PSOE y Compromís gobiernan de espaldas a la ciudadanía, no se ha escuchado la voluntad de los vecinos, que temen quedarse aislados con esta actuación».