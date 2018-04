La cantera brilla en el Campeonato Provincial de pruebas combinadas

Las instalaciones de Gaetà Huguet acogieron el Campeonato Provincial de pruebas combinadas este pasado fin de semana. Hubo una participación de más de 100 atletas. Que sumado a los buenos resultados conseguidos, hicieron que fuera todo un éxito.

Y es que se consiguieron varias mínimas para los Campeonatos de España. Una de las pruebas con más mínimas fue la Sub 16 femenina. La vencedora, Lidia Marín, se coloca segunda del ranking español del año con una puntuación de 3.465. Segunda fue Alejandra Ortega y tercera fue María López Marcelino, quien se quedó a tan solo un punto de la mínima.

La prueba sub 16 masculina también arrojó grandes éxitos. Y es que el vencedor, Marc Recatalá, consiguió hace unos meses la mejor marca española en hexatlón en pista cubierta. Recatalá venció con 5.027 puntos, esta vez en la prueba de octatlón. Completaron el podio German Rubio y Marcos Lozano. Por su parte, Pau Borillo fue el vencedor en el decatlón Sub 18, con una puntuación total de 6.207 puntos. Acompañaron en el podio a Borillo Andreu Boix y Victor Trilles. En el apartado femenino Sub 18, Emma García se llevó la victoria con 4.409 puntos.



Ahicart, mejor marca nacional

La alegría llegaría en sub 14, donde Edgar Ahicart consiguió la mejor marca española Sub 14 en la prueba de hexatlón. El de Playas de Castellón completó las seis pruebas con 3.143 puntos, por delante de Marc Palomero y Guillem Rubio. En el pentatlón femenino, la vencedora fue Andrea Allepuz con 2.349 puntos. Segunda fue Maria Vilar y tercera Carmen Jiménez.