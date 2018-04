Porcar plantea Penyeta Roja para ubicar a los alumnos de los colegios en obras sin garantizar el transporte

Penyeta Roja se va a convertir en la «escuela comodín» para reubicar al alumnado de los colegios de la ciudad de Castelló que serán rehabilitados. Así lo dijo ayer el concejal de Educación, Enric Porcar, en la reunión que mantuvo con los padres y madres del CEIP Herrero, uno de los centros que serán reformados a través del Plan Edificant y cuyo alumnado confían trasladar al complejo educativo dependiente de la diputación. Y no será el único.

Parece que el CEIP Herrero compartirá instalaciones con otro de los colegios incluidos en Edificant (Elcano, Vicent Marçà y Maestro Canós) y, aunque no desveló cuál de ellos será, se habla del Vicent Marçà y Maestro Canós. Con todo, el traslado del CEIP Herrero se haría, como muy pronto, en Semana Santa de 2019 o el verano de ese mismo año, según lo prefieran los padres, como se dijo en la reunión. Lo habitual es que se aprovechen los meses de verano, por lo que el traslado sería ya para el curso 2019-2020. Las obras tienen un plazo de ejecución de 15 meses. Aunque no se conocen todos los emplazamientos, el Consell ha confirmado que los cuatro centros empezarán el curso en las mismas instalaciones.

Eso sí. Porcar resaltó en varias ocasiones que todavía no es seguro que vayan a Penyeta Roja ya que falta concretar algunas cuestiones legales, pero que es una «buena opción». Algunas de las madres y padres asistentes plantearon sus dudas con respecto a cuestiones como el comedor y, sobre todo, el transporte, no solo para la hora de entrada y salida del colegio (el Herrero tiene jornada partida) sino para casos como la escuela matinera, los alumnos que no se quedan a comer, las tutorías o la necesidad de cambiar a los alumnos de tres años cuando se orinan en clase. A este respecto, Porcar dijo desconocer cómo se gestionaría el transporte y el comedor y que, en todo caso, son competencias que dependen de la Conselleria de Educación, lo que generó más nerviosismo entre los progenitores. Asimismo, invitó a las familias a pedir una reunión con conselleria para trasladarles sus inquietudes. En cuanto a las tutorías y el cambiar a los niños, la directora aseguró que «en circunstancias extraordinarias se aplicarán medidas extraordinarias».

El concejal explicó que se ha trabajado mucho para ver todas las opciones posibles, sobre todo aquellas más próximas a la actual ubicación del colegio (en pleno centro de la ciudad), pero que no había muchas opciones. Porcar argumentó que la reubicación de alumnos está regulada por una ley y que no se ha encontrado un emplazamiento próximo que cumpliera con todos los requisitos.

Es por ello que Penyeta Roja se postula como la mejor opción, con todas las molestias que por la distancia implica para unas familias acostumbradas a tener el colegio al lado de casa. «Sé que va a dar muchos problemas pero como creo que es importante que el colegio tenga instalaciones renovadas hay que hacer un esfuerzo. Lo fácil sería no hacer nada», defendió Porcar ante los asistentes. En el caso de que el CEIP Herrero y el CEIP Vicent Marçà compartan las instalaciones de Penyeta, los colegios se distribuirían por plantas y funcionarían de forma totalmente independiente, incluso en el recreo y las horas de comedor.

El proyecto de rehabilitación del CEIP Herrero se aprobará hoy en pleno y contempla una reforma integral en la que se derribará todas las instalaciones menos la estructura y la cocina. Después será la Conselleria de Educación la que designe el importe y poder adjudicar las obras.

Por su parte, desde la AMPA del CEIP Vicent Marçà han confirmado que la semana del 7 de mayo (todavía no hay una fecha definitiva porque todavía se está tramitando) se hará una concentración y posterior manifestación con salida desde el propio centro educativo hasta las puertas del ayuntamiento para mostrar el malestar de las familias con los nulos avances en la construcción del nuevo colegio. Según explica la presidenta, Rosa María Medina, «será una manifestación pacífica que no irá contra nadie en particular sino contra toda la mala gestión que se está haciendo». «Con la educación no se juega y, tal como dijo una asistente a la reunión del martes, agradecemos enormemente la buena voluntad e implicación del señor Enric Porcar pero tras ocho años el CEIP Vicent Marçà continúa igual».