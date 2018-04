Salah se lleva a Rubén Pons al Mundial

La provincia de Castelló estará representada en el próximo Mundial de Rusia por la figura de Rubén Pons. El fisioterapeuta de Benicàssim, que trabaja para el Liverpool desde 2014, formará parte de la selección de Egipto después de que la estrella del conjunto inglés, Mohamed Salah, se lo haya pedido personalmente. «Me lo comentó hace unos días, pero esperé a que pasara el partido de ida de la Liga de Campeones contra la Roma (5-2) para hacerlo público. Es una mezcla de satisfacción por la muestra de confianza hacia mí y de alegría por vivir esa experiencia», explica desde Liverpool en conversación con Levante de Castelló.

La noticia le pilló por sorpresa. Aunque la relación que mantiene con el delantero egipcio es muy buena, no se habría imaginado nunca algo así. «Él no solía tratarse mucho en sus anteriores equipos (Arab Contractors SC, FC Basel, Chelsea FC, AC Fiorentina y AS Roma) y aquí hacemos tratamiento todos los días, por lo que se genera un vínculo y solo puedo agradecer su confianza», explica el fisioterapeuta de Benicàssim, quien no duda en calificar de «humilde y buena gente» a Salah. «La idea es la de incorporarme a la selección egipcia el 10 de junio en Grozny porque Salah insistió en que al menos tenía que tener dos semanas para estar con mi familia después de finalizar la temporada con el Liverpool», justifica.

Rubén Pons, que previamente a su estancia en el club inglés trabajó en el Villarreal CF, el Newcastle o el Swansea, vivirá por primera vez un Mundial desde dentro: «Es lo máximo a nivel mundial en cuanto evento deportivo, profesional y de audiencia se refiere.

Con pie y medio en la final de la Liga de Campeones en Kiev, en la Premier League el Liverpool es tercero con 71 puntos, a tres del Manchester United, que es segundo, y ya muy lejos del campeón Manchester City, que cuenta con 90 puntos. «Vamos a ver cómo acabamos el año a nivel de club y luego ya habrá tiempo para pensar en el Mundial», reconoce tras explicar que el club no le ha puesto ningún tipo de pega para aceptar la propuesta de Salah y estar en el próximo Campeonato del Mundo con Egipto.