La Vall aumenta en 3.000 euros las partidas contra la violencia de género

El Ayuntamiento de la Vall d'Uixó ha presentado el programa de actividades 'Dones de La Vall' que se celebrará durante abril, mayo y junio y que engloba 24 actividades impulsadas por la Concejalía de Igualdad y consensuadas con la Comissió de la Dona, en las que colaboran asociaciones de vecinos, la Asociación de Amas de casa y Consumidoras, la asociación Clara Campoamor, Ecologistas en Acción, Mametes i Més, Pangea, Vall i Boixet y Afivall.

La formación está presente en los cursos de informática para aprender a usar internet, el smartphone y las redes sociales, cuya inscripción es gratuita y todavía quedan plazas disponibles. El 23 y 30 de mayo tendrá lugar un taller de expresión corporal para mujeres y como novedad este año se han organizado el 23 de junio las I Jornadas Dona i Muntanya, junto a la Concejalía de Deportes, que serán la antesala a la IV Woman Trail organizada por el Club BCS Trail y que contará con 500 participantes. El resto de actos consisten en charlas sobre micromachismos, lactancia, primeros auxilios, salud o feminismo, talleres de labores o cocina intercultural, un cinefórum y exposiciones.

Por otra parte, el equipo de gobierno municipal llevará esta tarde al pleno una moción sobre el incumplimiento por parte del Gobierno de España del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. La concejala de Igualdad, Francesca Bartolomé, ha explicado que el acuerdo firmado por todos los partidos políticos «consistía en destinar 1.000 millones de euros a la lucha contra la violencia de género distribuidos en cinco años, dedicando 200 millones anuales».

En el primer año ya ha producido un «incumplimiento», asegura, ya que «se ha quedado en 80 millones», lo que supone "una estafa de Montoro, porque los ayuntamientos no podemos hacer frente a la lucha contra la violencia de género si no recibimos el dinero correspondiente». No obstante, el Ayuntamiento de la Vall d'Uixó ha aumentado en 3.000 euros el presupuesto para igualdad y lucha contra la violencia de género.

En este sentido, la edila de Igualdad ha señalado que los ayuntamientos «somos los primeros que recibimos y atendemos los problemas de las mujeres que sufren violencia de género». De hecho, actualmente se realiza un seguimiento especial a 70 mujeres víctimas, a través de la agente de Igualdad y un equipo de psicólogos. «Pero con los recursos municipales, que son limitados, no podemos llegar a todo para acabar con esta lacra», ha lamentado Bartolomé.