El idilio del Villarreal con Europa

Al Villarreal CF no le tembló el pulso cuando descendió a Segunda División en la campaña 2011-12. Aquel año fue un año de trámite, puesto que el equipo recuperó la condición de Primera la temporada siguiente y, desde entonces, siempre ha acabado clasificándose entre los seis primeros de LaLiga Santander. Su idilio con Europa es patente y el submarino quiere alargarlo esta campaña.

El plantel que dirige Javi Calleja es, a falta de cinco jornadas para el final del campeonato liguero, sexto en la tabla y aspira incluso a ser quinto si logra sumar el mayor número posible de puntos en dichos encuentros y se ve beneficiado por algún pinchazo del Betis, que es quinto. «Quedan cinco partidos contra equipos fuertes y es posible que algunos ya no se jueguen nada contra nosotros, pese a lo cual nos pondrán las cosas complicadas. Nosotros queremos sumar los más puntos posibles y el primer partido es el del Celta», reconoce Jaume Costa.

El lateral valenciano forma parte de aquel grupo que descendió a Segunda y logró de forma inmediata el ascenso a Primera y que, además, ha contribuido a que el cuadro amarillo no haya bajado el pistón en ningún momento: fueron sextos en las temporadas 2013-14 y 204-15, cuartos en la 2015-16 y quintos en la 2016-17.



Un grupo comprometido

«El grupo que quedamos del año del ascenso sabemos lo duro que es y estamos muy comprometidos. Los compañeros que han venido nuevos se han adaptado muy bien y han entendido a la perfección cómo se trabaja aquí y las exigencias del club. Ojalá sigan viniendo jugadores de este perfil, con hambre de estar siempre arriba. Es un mérito increíble», argumenta Jaume Costa.

El lateral zurdo del Villarreal muestra su deseo «de ser quintos» y, para ello, avanza que tendrán que darlo todo en los próximos partidos ante el Celta, el Valencia y el Madrid en el Estadio de la Cerámica, y ante el Barcelona y el Deportivo como visitantes, con el fin de intentar alcanzar a los verdiblancos.

«Todos los años resulta complicado meterse en UEFA o Champions, ascender... sobre todo en las últimas jornadas y este año no va a ser menos. Tenemos que estar a tope hasta final de temporada y tratar de conseguir el objetivo. Si lo conseguimos es porque lo hemos merecido y, si no, porque no lo merecimos», añade el futbolista valenciano, titular indiscutible en el lateral zurdo.

Pese a reconocer que este ha sido «un año raro desde el principio», debido al cambio de entrenador y de táctica, Costa da importancia al hecho de que el Villarreal afronte el tramo final de la Liga con opciones de volver a estar en Europa la próxima temporada y cree que lo van a conseguir.

«Ahora estamos en una posición buena, venimos de hacer dos partidos buenos contra el Sevilla y el Leganés, estamos en una dinámica positiva, de entrenamientos y de partidos, y salga el jugador que salga demuestra estar implicado. Dependemos de nosotros mismos e intentaremos lograr el objetivo que nos marcamos a comienzo de temporada», apostilla.

Por último, Costa comenta que es imposible hacer números en este tramo final de la temporada ya que todavía puede haber alguna sorpresa. «Cuando ves que un equipo de abajo estaba cerca, de repente pierde, y otro que venía más alejado como el Getafe se mete en la pelea. Hasta que matemáticamente no logremos el objetivo, tenemos que pelear por él hasta que sea necesario», concluye el futbolista.