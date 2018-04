Inhabilitan a una edil del PP de Torreblanca tras una denuncia de fraude electoral en 2015

El juzgado de instrucción número 3 de Castelló ha condenado a la concejala del Partido Popular de Torreblanca Mª Carmen Gual a una multa económica e inhabilitación para cargo público después de que unas vecinas declararan haber sido coaccionadas durante las elecciones municipales de 2015 para votar a los populares. Gual, condenada a 14 meses de inhabilitación especial para cargo público, presentó ayer su dimisión como concejala. La otra edila popular denunciada, María Ferrando, ha sido absuelta. PSPV, Gent Independent, Compromís y Ciudadanos llevaron una denuncia conjunta ante la Junta Electoral de Zona y el juzgado de Castelló por un supuesto fraude electoral.

Los cuatro partidos aportaron la declaración ante notario de un grupo de vecinas, que según la versión varía de dos a cuatro, que aseguraron haber sido «coaccionadas» por gente vinculada al anterior gobierno para votar al Partido Popular en los comicios locales. Estos grupos hablaron de un fraude ligado al voto por correo masivo, aunque finalmente el asunto tratado por el juez está relacionado con las supuestas coacciones a estas personas concretas. La policía judicial requisó el día de las votaciones cautelarmente 3 votos emitidos por correo.

Esta sentencia llega casi tres años después de haberse formalizado la denuncia por irregularidades en el voto. El juzgado de instrucción número 3 de Castelló ha ido tomando declaración a todas las personas ligadas al caso, entre ellos representantes de alguno de los partidos políticos denunciantes, y ha decidido condenar a Mª Carmen Gual a una multa económica de 10 euros diarios durante 18 meses e inhabilitación especial para cargos públicos por un plazo de 14 meses. Gual presentó ayer su renuncia como concejala. «Ni quiero ni puedo seguir siendo concejala», dijo Mª Carmen Gual.



No comparte la sentencia

Gual dimitió «en base a una sentencia la cual acepto, pero no comparto en absoluto al estar basada en testimonios falsos que el juez ha admitido. Uno de los testigos, en reiterados mensajes de Whatsapp, me pide perdón, alegando que hizo las declaraciones en mi contra por las mejoras ofrecidas a su persona por los denunciantes y por las coacciones recibidas de los mismos en caso de no mantener su declaración», dijo ayer Mª Carmen Gual, que lamentó que el juez no tuviera en cuenta los mensajes validados por un notario en el que una de las denunciantes se retractaba de las acusaciones que previamente hizo ante el juez.

«Estas mismas personas acusaron por lo mismo a mi compañera, pero el juzgado pudo demostrar que mintieron, puesto que se demostró que el mismo día y hora en que dijeron que se les había coaccionado para el voto por correo ella estaba en otra localidad, lo que también demuestra claramente la falsedad de los testigos en sus declaraciones. Por eso me cuesta entender el auto, por dar validez a las declaraciones de dichos testigos, siendo además su palabra contra la mía y sin más pruebas que sus declaraciones», dijo Gual quien admitió estar «muy tranquila porque sé que no he hecho nada malo» y se mostró muy orgullosa de la labor que desempeñó durante la pasada legislatura como concejala de Servicios Sociales en el gobierno del Partido Popular. Gual criticó a los cuatro grupos denunciantes por aprovecharse de personas «necesitadas» para desgastar políticamente al Partido Popular.

Mª Carmen Gual cargó especialmente contra el PSPV. Cabe recordar que Gual fue concejala por los socialistas durante las legislaturas 2003-2007 y 2007-2011. Tras los comicios de 2011, Gual abandonó el PSPV y como concejala no adscrita pasó a formar parte del equipo de gobierno liderado por el popular Juan Manuel Peraire. Mª Carmen Gual se presentó en el año 2015 en las listas del Partido Popular, que ahora deberá buscar sustituto en su grupo municipal.