Podemos inicia la renovación de sus direcciones locales en seis municipios

Podemos cierra este viernes las inscripciones de precandidaturas para renovar sus direcciones municipales en 6 municipios de la provincia de Castelló: Vinaròs, Onda, Moncofa, Castelló y la Vall d'Uixó. Estos 6 municipios son los que han alcanzado los objetivos fijados por la Secretaría de Organización Estatal para renovar sus direcciones municipales y comenzar a trabajar desde ellas en la construcción de las candidaturas municipales para 2019.

Una vez registradas las preinscripciones, cada candidatura tendrá hasta el lunes 7 de mayo para recoger los avales necesarios y hasta el día 20 para presentar sus proyectos políticos. Las votaciones se realizarán del 14 al 18 de junio y el día 20 de ese mes se proclamarán los resultados.

Durante este proceso, cada candidatura a la Secretaría General deberá desarrollar un documento político en el que se incluyan sus propuestas de políticas de alianzas y de creación de candidaturas para las elecciones municipales de 2019.

En el caso de la ciudad de Castelló se elegirá al secretario general municipal y al consejo ciudadano municipal, órgano integrado por 16 miembros. En el resto de municipios únicamente se elegirá al secretario general municipal, ya el número de militantes de la formación no supera el 0,075% del censo de habitantes de la población.

De acuerdo al reglamento para los procesos internos municipales de la formación morada, se han abierto procesos de renovación en aquellos municipios que han cumplido los requisitos de militantes y actividad exigidos por la Secretaría de Organización Autonómica. Estos municipios tendrán direcciones que pilotarán las confluencias, negociaciones y procesos de desarrollo de candidaturas municipales de cara a 2019.

Una vez concluya este proceso (el 20 de junio), los municipios que no hayan renovado direcciones, podrán solicitar de nuevo procesos congresuales si alcanzan los requisitos.

El reglamento también señala que si un municipio no tiene dirección municipal, no significa que en ese localidad no vaya a haber candidatura de Podemos, sólo que las decisiones sobre esos acuerdos electorales (jurídicas) deberán ser ratificados por la dirección autonómica.