Miguel Ángel Silvestre, en el nuevo videoclip de JLo

Miguel Ángel Silvestre es el protagonista del nuevo videoclip de Jennifer López. El actor castellonense, que se encuentra rodando el último capítulo de la serie Sense 8 de Netflix, fue el encargado de anunciarlo en sus perfiles oficiales en las redes sociales. "Que ganas tengo de que veáis el nuevo videoclip de @jlo . Fue toda una experiencia trabajar con una mujer que me ha tenido enamorado desde que que la vi bailar y cantar "Jenny from the block" Ella es preciosa, dulce, como siempre la imaginé. Ella es un sueño!".





El tema ´El Anillo´ se estrenó el jueves pasado en los Premios Billboard de la Música Latina de 2018 en Las Vegas, pero el videoclip todavía no ha salido a la luz. Tan solo un adelanto en las redes sociales deja entrever que la intérprete neoyorkina va vestida como una reina de la época bizantina y él como un caballero.