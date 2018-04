El club baraja dar la baja a Will y fichar a un delantero

? El Castellón podría realizar un fichaje, posiblemente un delantero, si es que las pruebas que se le están practicando al ariete hispano-brasileño William Domíngues confirman que tiene afectado el menisco y siempre y cuando la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) acepte el informe de los servicios médicos del club castellonense, según informó ayer 'Radio Voramar'.

El futbolista, que jugó su último partido ante el Borriol, no entrena habitualmente debido a que tiene problemas en el menisco, unos problemas que arrastra desde el comienco del presente curso ligero prácticamente. De hecho, posiblemente no se vuelva a enfundar la elástica albinegra. Así, la dirección deportiva estaría moviendo los hilos para contratar posiblemente a un delantero centro nada más reciban el OK de la Federación Española de Fútbol para reforzar la delantera del equipo de cara a la disputa de la promoción de ascenso a Segunda B.