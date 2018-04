Conde Pumpido defiende a la víctima de La Manada y duda que estuviera de «jolgorio»

La sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra que exime a los cinco miembros de «la manada» del delito de violación también ha provocado reacciones en la provincia. El mismo juez decano de Castelló, José Luis Conde Pumpido, ha defendido a la víctima, una joven de 18 años, y cuestiona las expresiones de «jolgorio» y «regocijo» utilizadas por el juez que emitió el voto particular. En declaraciones a Levante de Castelló, Conde Pumpido ha manifestado que «me han chirriado algunas expresiones del voto particular, sobre si había jolgorio y regocijo. Quizás ellos (los agresores) sí lo estaban, pero dudo bastante que ella (la víctima) estuviera así».

Desde la Universitat Jaume I (UJI), la candidata a rectora, Eva Alcón, manifestó la necesidad de revisar la legislación actual que, dice, «adolece de una falta de protección hacia las mujeres». Alcón dijo que «desde el máximo respeto a las decisiones judiciales, el fallo demuestra que es necesaria una revisión de la legislación actual que adolece de una falta de protección hacia las mujeres». Asimismo, añadió que «esperamos se solucione en los recursos que se interpondrán a esta decisión, y espero en una próxima reforma legislativa. Desde la sociedad debemos reivindicar ese cambio legal a los poderes públicos para que lo hagan efectivo a la mayor brevedad posible». Además, la UJI se sumó al comunicado de la Unidad de Igualdad de la Universitat Central de Catalunya en el que se considera que la sentencia dictada por los cinco agresores de «la manada» va más en la línea de «recortar la libertad de las mujeres que no de coartar las actuaciones violentas contra ellas».

La alcaldesa de Castelló, Amparo Marco, también dio a conocer su posicionamiento al respecto e instó a que jueces, magistrados y fiscales «reciban una formación certificada de igualdad para ocupar ese puesto». Asimismo, calificó la decisión de la Justicia como un «acto de machismo institucional inaceptable» y dijo no compartir la sentencia. «Esta sentencia es una oportunidad para analizar a fondo el Código Penal, detectar los errores y fallos que pueda tener y proponer una reforma legislativa urgente» dijo la alcaldesa en un comunicado donde añadió que la sentencia de «la manada» es «un paso atrás en los intentos de las administraciones públicas por luchar contra la violencia de género».

La alcaldesa de Almassora, dijo estar «absolutamente decepcionada» con la sentencia. «Me resulta incomprensible que entiendan que no ha existido violencia. Está claro que nuestro sistema judicial está necesitado de mayor formación específica en violencia de género», apostilló.

El alcalde de Nules, David García, dijo ser «un tema sorprendente donde queda patente que una mayoría de ciudadanos no entendemos la sentencia y cómo puede dejarse con tanta indefensión a la mujer». «Como no podía ser de otra manera se acepta y respeta las sentencias judiciales, aunque si esto es así significa que hay que endurecer las penas y cambiar la justicia para proteger a las víctimas», añadió.

El alcalde de Peñíscola manifestó su «indignación» y «rechazo» hacia la sentencia. «A pesar de ello, me siento esperanzado con el anuncio de recurso por parte de la fiscalía y comprometido, junto a mi partido, en la defensa de la víctimas. Debemos trabajar para que situaciones como esta no se repitan y las instituciones debemos tomar buena nota de todo lo que hay que mejorar». Informa: Alba Boix.

Las muestras de repulsa por la sentencia continuaron ayer en la capital de la Plana donde la asociación Dones Juristes realizó una concentración frente a la Ciudad de la Justicia bajo las consignas de «no es abuso, es violación» y «nos tocan a una y nos tocan a todas». En Segorbe, alrededor de medio centenar de personas se dieron cita en la plaza del agua limpia con carteles de «Yo te creo». La concentración surgió de forma espontánea a través de las redes y wasap y en ella leyeron también una carta de la víctima. Por su parte, las autoridades locales de Segorbe declinaron hacer ninguna valoración acerca del fallo judicial. Informa A. Monleón.