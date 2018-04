El Desierto de las Palmas acoge este fin de semana el Encuentro Nacional de Jóvenes Sordos

Este fin de semana las palabras no son lo más importante en el Centro de Espiritualidad de Santa Teresa, en el Desierto de las Palmas. Hasta el martes 1 de mayo, un grupo de jóvenes sordos participan en el segundo encuentro nacional organizado por el Departamento de Pastoral del Sordo de la Conferencia Episcopal. Hay chicos y chicas de entre 16 y 25 años que viene de Madrid, Huelva, Barcelona y Castelló. El grupo es reducido, y las distancias grandes. Por eso uno de los principales objetivos es convivir y encontrarse, como explica Sergio Buiza, director del Departamento.

«Son jóvenes como los otros», asegura Raúl López, responsable de la Pastoral del Sordo en la diócesis y uno de los sacerdotes responsables de la organización. Por eso en el programa hay actividades lúdicas y en grupo, junto con espacios de oración. Su particularidad, añade, es que muy a menudo, a causa de la sordera, viven sin contacto con la comunidad cristiana: «No suele haber costumbre del precepto dominical ni de participar en la catequesis, sencillamente porque no pueden enterarse». La evangelización no es ni más fácil ni más difícil que con la población oyente. Sin embargo, «una de las cosas que más me preocupa es que los sordos se aíslan con más facilidad y por eso resulta más difícil trabajar en grupo».