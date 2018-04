La edil del PP en Torreblanca condenada por delito electoral no recurrirá la sentencia

La ex concejala del Partido Popular de Torreblanca, Mª Carmen Gual, descartó apelar la sentencia que la condenó a una multa económica e inhabilitación especial para cargo público tras la denuncia de unas vecinas que declararon hace casi tres años haber sido coaccionadas para votar a los populares en las elecciones municipales de 2015.

Así lo confirmó ayer el presidente local y portavoz del grupo municipal del PP José Antonio López quien comentó que «desde el partido poco puedo decir sobre la dimisión de Gual ya que ella era independiente. No podíamos pedir que se diera de baja porque no estaba afiliada. Ha decidido no apelar y ha dimitido como concejala. Aunque respeto la sentencia, no me parece ajustada», indicó José Antonio López, que recalcó que el juicio se basó esencialmente en pruebas testificales. López confirmó que el puesto que deja Gual en el grupo popular lo ocupará Francisco Nayén, concejal en el mandato 2011-2015 y siguiente en la lista.

José Antonio López explicó que la causa contra la otra concejala del PP denunciada, María Ferrando, fue archivada en el periodo de instrucción. Ferrando acreditó encontrarse en otro municipio el día y la hora en que las denunciantes aseguraron que fueron coaccionadas.

Por su parte, la alcaldesa Josefa Tena del PSPV dijo que cuando Gual acudió anteayer por la mañana a presentar su renuncia desconocía el motivo por el cual dejaba el acta y se enteró de la sentencia horas más tarde por la prensa. El consistorio está tramitando el expediente para ratificar la renuncia de Gual. Tena recordó que los cuatro partidos políticos llevaron ante la Junta Electoral de Zona de Castelló la denuncia de estas vecinas por coacciones durante las elecciones de 2015. «El procedimiento del voto por correo no funcionaba correctamente. La resolución de este caso es consecuencia de aquello», dijo Tena.

El juzgado de instrucción número 3 de Castelló condenó a Mª Carmen Gual a una multa económica de 10 euros diarios durante 18 meses e inhabilitación especial para cargo público durante 14 meses.